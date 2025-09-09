Un pequeño pueblo de Ávila se queda sin agua en plenas fiestas: “No nos podíamos ni duchar”

San García de Ingelmos, una pequeña localidad de la Sierra de Ávila con apenas 74 habitantes en invierno y cerca de medio millar en verano durante sus fiestas patronales, se quedó sin agua desde la noche del pasado viernes hasta el mediodía del domingo.

A día de hoy, el suministro sigue llegando con muy baja presión, lo que ha generado malestar entre vecinos y visitantes.

El alcalde, Emilio Lalanne (PSOE), asegura haber intentado contactar sin éxito con la empresa responsable del servicio, Aqualia. “He llamado a Urgencias y ni me han cogido el teléfono, y cuando conseguí hablar con otros técnicos todo fueron promesas durante días”, lamenta.

Ante la falta de respuesta, el regidor, junto a su hijo y varios vecinos, improvisó sistemas de cisternas para garantizar un mínimo abastecimiento.

“No nos podíamos ni duchar”, recuerda Lalanne, que critica duramente la gestión de la compañía.

El agua que abastece a San García de Ingelmos procede de la presa de Gamonal, situada al pie del Puerto de las Fuentes, en pleno corazón de la Sierra de Ávila.

Según el alcalde, otros pueblos de la zona también han sufrido cortes similares en los últimos días.

Lalanne ha anunciado que pedirá responsabilidades a Aqualia por lo ocurrido. “Esto es impropio del siglo XXI. No se puede tratar así a las personas de los pueblos”, sentencia.