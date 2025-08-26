Un corte de internet y teléfono deja incomunicados a varios municipios de Ávila: "No es aceptable"

El Ayuntamiento de Candeleda ha informado, a través de un comunicado, de que desde las 23:57 horas de este lunes, 25 de agosto, se ha producido un corte en el servicio de fibra y telefonía que afecta a Candeleda y a otros municipios de la provincia de Ávila.

En concreto afecta también a Arenas de San Pedro, Poyales del Hoyo, Lanzahíta, Pedro Bernardo, Mombeltrán, Cuevas del Valle, Santa Cruz del Valle, San Esteban del Valle, Villarejo del Valle, Mijares, Guisando, El Hornillo, El Arenal y otras localidades de la zona.

“Este grave problema es responsabilidad exclusiva de las compañías de telecomunicaciones, que son las únicas competentes en la prestación de este servicio básico”, asegura el comunicado del consistorio.

Añaden que los ayuntamientos “no tienen ninguna competencia en esta materia”, aunque “están trasladando a las empresas responsables la enorme preocupación de sus vecinas y vecinos, así como la necesidad urgente de que se restablezca la conexión”.

“No es aceptable que durante tantas horas miles de personas, empresas y servicios públicos estén incomunicados por la falta de previsión y de respuesta eficaz de las operadoras. Exigimos a las compañías que den explicaciones claras y, sobre todo, soluciones inmediatas”, añaden.

Mientras tanto, los equipos técnicos de la compañía están trabajando en la zona para reparar la avería.

Desde el consistorio de la localidad abulense han reiterado que “la responsabilidad recae única y exclusivamente en las operadoras de telecomunicaciones”.