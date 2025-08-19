Esta es la casa a la venta más cara de Castilla y León: 700 m² de lujo en un entorno natural único

Esta es la casa a la venta más cara de Castilla y León en Cebreros (Ávila) Idealista

El precio de la vivienda en Castilla y León ha aumentado de manera exponencial en los últimos años. Tanto es así, que en la Comunidad hay casas que prácticamente alcanzan los tres millones de euros. Increíble, pero cierto.

Según el último ranking de la vivienda más cara en el mercado por comunidades autónomas publicado por Idealista, el precio de la casa más cara a la venta en la región alcanza los 2.950.000 euros.

Con este dato, cualquiera podría pensar que se trata de una vivienda ubicada en el centro de grandes ciudades como Valladolid o Salamanca. Pero nada más lejos de la realidad.

Cocina de la vivienda Idealista

Lo cierto es que la casa a la venta más cara de toda Castilla y León se encuentra en una ubicación privilegiada de la provincia de Ávila. En concreto, en una urbanización de un pueblo de poco más de 3.200 habitantes ubicado a 48 kilómetros de la capital.

Hablamos de la majestuosa urbanización Calas de Guisado de Cebreros. Según recoge el citado portal inmobiliario, allí se vende un imponente chalet independiente de 696 metros cuadrados con cinco dormitorios y seis baños, ubicado en una parcela de 2.350 metros cuadrados en la que el lujo y la exclusividad se funden en cada una de sus estancias, muchas de ellas con vistas panorámicas al conocido Pantano de San Juan.

Se trata de "una obra maestra del renombrado arquitecto Ignacio Vicens", que destaca por su diseño impecable y acabados de la más alta calidad.

Está dotada de dos plantas, la baja, en la que se despliega un gran salón, dos dormitorios suite con salón privado, otros tres normales con terraza y una cocina independiente con acceso desde varios puntos de la casa; y el sótano, el cual alberga un amplio cuarto de caldera, una segunda cocina y un cuarto destinado al mantenimiento de la piscina.

Porque sí, como no podía ser de otra manera, esta espectacular casa tiene una piscina enorme en medio de su majestuoso jardín.

En cuanto a los interiores, predomina la carpintería de madera lacada y pequeños detalles cuidadosamente seleccionados que ofrecen el máximo confort y elegancia. Cuenta con calefacción geotérmica y sistema de aire acondicionado que garantizan un ambiente perfecto en cualquier estación, además de un sistema de alarma para proporcionar seguridad a sus residentes.

Uno de los cinco dormitorios de la vivienda Idealista

Atendiendo al exterior, llama la atención su resistente carpintería exterior de aluminio, su magnífica piscina, así como el amarre que esta propiedad incluye en el pantano de San Juan para que sus residentes puedan disfrutar de deportes acuáticos y planes al aire libre desde la tranquilidad y, sobre todo, la intimidad.

Una verdadera joya inmobiliaria ubicada en una exclusiva urbanización que, a su vez, ofrece a sus residentes una amplia gama de servicios comunitarios a través de infraestructuras de primera calidad para el disfrute y la seguridad de todos y cada uno de ellos.

"Invertir en esta propiedad es garantía de valor duradero" asegura su vendedor. Si bien, para poder adquirirla es necesario realizar la mayor inversión inmobiliaria en cuanto a compra vivienda que ahora mismo se puede hacer en Castilla y León, pues, tal y como se ha explicado anteriormente, es la casa en venta más cara de toda la Comunidad.

Pero no es para menos, pues reúne todo tipo de comodidades en un paraje único, idílico y absolutamente incomparable.