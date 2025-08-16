El incendio de Herradón de Pinares, perimetrado al 90% y con previsiones "optimistas": los vecinos regresan a Ojos-Albos

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de la provincia de Ávila ha acordado este mediodía el regreso a sus viviendas de los vecinos de Ojos-Albos desalojados ayer por la cercanía del incendio declarado en Herradón de Pinares. Además, prevé plantear la vuelta a sus casas de los habitantes de Urraca Miguel “a lo largo de esta jornada”.

Los ciudadanos de ambos municipios se encontraban a primera hora de esta mañana realojados en el Palacio de Congresos Lienzo Norte de Ávila, que se habilitó ayer como albergue provisional para acoger a los vecinos que tuvieron que ser evacuados de sus municipios ante la virulencia del fuego del incendio declarado a las 13:50 horas del viernes en Herradón de Pinares.

El Cecopi ha permitido también el tránsito por la AV-500 de algunos ganaderos que querían comprobar el estado de su ganado y de sus fincas, así como de personas que, "de manera puntual", tienen que aproximarse a sus domicilios "a por medicinas o a comprobar el estado de sus mascotas".

Así lo ha comunicado el delegado territorial de la Junta en Ávila y director del Cecopi provincial, José Francisco Hernández, quien ha explicado que el fuego originado en Herradón de Pinares “avanzó prácticamente tres kilómetros en las dos primeras horas hasta alcanzar ese frente de 10 kilómetros de longitud” con el que cuenta actualmente, y por el que se estima que se han calcinado en torno a 3.000 hectáreas.

En este sentido, ha apuntado que en estos momentos, el 90% del incendio está perimetrado y se confía en lograr el 100% de la tarde "si continúa el trabajo que se está realizando". Un trabajo "muy bien planificado, diseñado y ejecutado”, con la maquinaria buldózer con la que cuenta el operativo, formado por cerca de 400 efectivos, entre los que se encuentra desde esta pasada madrugada la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Pese a ello y aunque desde el Cecopi se muestran "relativamente optimistas de cara a la jornada de hoy" después de que los trabajos nocturnos hayan resultado "fructíferos", Hernández ha asegurado que aún existe la "incertidumbre por posibles reproducciones del fuego a causa de las rachas de viento y las altas temperaturas derivadas de la ola de calor" que azota la provincia abulense y que no se espera que desciendan hasta el próximo lunes.

"Hay mucho trabajo por delante, la previsión es favorable, pero hay que esperar a la tarde", ha apuntado, al tiempo que ha agradecido la "coordinación, entrega y profesionalidad de los profesionales, voluntarios, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado" que se encuentran trabajando en la zona, así como de las administraciones que han prestado sus medios.