Suspendida la circulación de trenes entre Madrid y Ávila por un incendio

Los viajeros que están siendo trasladados en autobuses

La situación en Ávila se complica cada minuto más. Los incendios forestales no dan respiro en Castilla y León, que vive un agosto negro y una situación nunca vista en España.

La Junta de Castilla y León ha subido a nivel 2 el incendio de El Herradón de Pinares, por cortes totales o parciales de carreteras nacionales o autonómicas de especial relevancia. Y también el de Mijares porque podrían peligrar masas arboladas de más de 300 hectáreas.

Esta situación está desencadenando en que se haya cortado totalmente la vía férrea entre Ávila y Madrid y los traslados de viajeros se están efectuando mediante autobuses por la AP-6, tal y como han informado desde la subdelegación del Gobierno.

De hecho, las llamas también están obligando a desalojar el municipio de Urraca-Miguel. En la evacuación están presentes la Policía Local, los Bomberos y Protección Civil de Ávila.

Tal y como informan desde Emergencias, se ha habilitado el centro municipal de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte para acoger a los vecinos desplazados.