Muere el histórico alcalde de Chamartín Ángel Jiménez por un golpe de calor mientras montaba en bicicleta

El alcalde de la localidad abulense de Chamartín y diputado provincial de Por Ávila, Ángel Jiménez Martín, ha fallecido este mediodía a los 66 años tras sufrir un desvanecimiento cuando montaba en bicicleta en las inmediaciones del puerto de El Pico.

Según ha informado el centro coordinador de emergencias 112 de Castilla y León, el suceso ocurrió a las 12.52 horas horas en el kilómetro 53 de la carretera N-502, dentro del término municipal de San Martín del Pimpollar.

Una llamada alertó de que el regidor abulense, que circulaba con un grupo de ciclistas aficionados, se encontraba inconsciente, apuntando a un posible golpe de calor como causa de su desmayo.

Al lugar acudieron sanitarios del Centro de Salud de Navaredonda de Gredos, un soporte vital básico y una unidad medicalizada de Emergencias Sanitarias del Sacyl. Pero pese a los intentos de reanimación del equipo médico, no fue posible salvarle la vida.

Eterno alcalde de Chamartín

Ángel Jiménez llevaba 38 años como alcalde de Chamartín, cargo que ocupaba de forma ininterrumpida desde 1987. También era diputado provincial desde 1995 y militó en el Partido Popular hasta 2019, año en el que pasó a integrarse en Por Ávila.

El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, ha lamentado profundamente la pérdida de “un compañero durante tantos años, alcalde de un municipio y diputado provincial que siempre se preocupó por el desarrollo de su pueblo y por que la Diputación ofreciera los mejores servicios a los abulenses”.

García envió su más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros del fallecido, y decretó tres días de luto oficial. Durante este periodo, la bandera provincial ondeará a media asta en la sede de la Diputación.

"Nos ponemos a disposición de la familia para ofrecer el más sentido homenaje a la memoria de nuestro querido Ángel", ha asegurado el presidente provincial en un comunicado.