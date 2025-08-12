Detenido el autor del fuego del Valle del Tiétar que arrasó 2.200 hectáreas: es un trabajador de extinción de incendios

La Guardia Civil ha arrestado a un trabajador de extinción de incendios forestales acusado de provocar el incendio forestal declarado el pasado 29 de julio en Mombeltrán, que devastó aproximadamente 2.200 hectáreas en un área de gran valor medioambiental y afectó a varios municipios del Valle del Tiétar.

El incendio fue originado a finales del mes de julio durante la noche a unos 300 metros de la carretera N-502. Se propagó con extrema rapidez debido a las fuertes rachas de viento. Se declaró el nivel 2 y se ordenó el confinamiento preventivo de dos localidades.

La inspección técnico-ocular del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, realizada junto a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) de la Junta de Castilla y León, reveló indicios claros de intencionalidad.

La investigación, iniciada el 30 de julio, incluyó la toma de declaraciones a vecinos y el análisis de varias líneas de investigación mediante un Equipo Multidisciplinar con varias unidades de la Guardia Civil de Ávila.

El fuego, iniciado de forma intencionada, obligó al confinamiento de dos poblaciones y puso en riesgo a cientos de vecinos.

Posteriormente, tras recabar indicios y pruebas periciales suficientes, en sede policial se llevó a cabo la correspondiente toma de manifestación a dicha persona, hasta que finalmente confesó haber provocado el fuego.



Las pesquisas apuntan a que la motivación podría estar vinculada a intereses laborales, dado que el detenido trabajó anteriormente en labores de extinción y obtuvo trabajo diez días después de haberse originado el incendio.



La Guardia Civil ha puesto a esta persona a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Arenas de San Pedro (Ávila) y de la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo.

Además, Fernández Mañueco señala que este arresto confirma las sospechas expresadas por las administraciones sobre la "intencionalidad maliciosa y dañina" detrás de varios incendios recientes en la región.

Hay que recordar que el incendio comenzó a las 23:10 horas del pasado lunes 29 de julio en una zona forestal densamente arbolada entre las localidades de Cuevas del Valle y Mombeltrán.

El fuerte viento favoreció la rápida propagación de las llamas, que obligaron a confinar en dos ocasiones a los vecinos de Mombeltrán y El Arenal, y también afectaron al término municipal de Arenas de San Pedro.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer todos los detalles del suceso, mientras se trabaja en la recuperación de esta zona natural tan afectada por el fuego.