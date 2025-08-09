El fuego remite en San Bartolomé de Pinares pero el viento amenaza: "Nos preocupan los puntos calientes"

El fuego ha remitido en el incendio de San Bartolomé de Pinares (Ávila), aún en nivel 2 en el Índice de Gravedad Potencial, y el perímetro ya está controlado por los profesionales, pero el riesgo aún se mantiene. "Nos preocupan los puntos calientes", ha advertido el director técnico de extinción, Pedro José Pérez.

Y es que, aunque "mucha parte" del incendio forestal que amenaza desde este pasado viernes a la provincia de Ávila está "perimetrado con bulldozer", todavía existen esos puntos calientes en toda la zona. Por esto, durante la mañana de este sábado se van a centrar en trabajar en estos puntos con la incorporación de los medios aéreos una vez la luz del sol permite su labor.

"Tenemos que vigilar esa zona para que no tengamos reproducciones en ese perímetro. Nos preocupa de cara a la mañana que va a haber un aumento de la temperatura y de la velocidad del viento", ha insistido Pedro José Pérez.

Por otro lado, Fernando Hernández, técnico de la ELIF P1 de Villaeles de Valdavia (Palencia), que ha estado trabajando durante la madrugada sobre el terreno, ha explicado que su labor se ha centrado esta pasada noche en la defensa de unas naves agrícolas y unas casas de campo que se encontraban por el flanco izquierdo del incendio forestal.

Tras ello, han logrado llegar a la cabeza de las llamas mediante bulldozer, autobombas y tendidos de manguera, logrando que ésta quedara "controlada, pero caliente".

De esta manera, ha avisado de que "seguramente si sopla mucho viento podría reavivarse por esas zonas". De esta manera, los trabajos ahora se están focalizando en cerrar el perímetro completo y eliminar los "numerosos puntos calientes" a lo largo del mismo.

El incendio forestal de San Bartolomé de Pinares, en la comarca de Hoyo de Pinares, se declaró este pasado viernes a las 14:45 horas, alcanzando el nivel 2 de Índice de Gravedad Potencial a las 16:20 horas. Por el momento, las causas aún se encuentran en investigación.

A primera hora de este sábado, sobre el terreno trabajan cinco técnicos, 15 agentes medioambientales y celadores, 16 cuadrillas terrestres, 10 autobombas, cuatro bulldozer, seis ELIF y Brif, y miembros de la UME, protección civil y bomberos municipales y de la Diputación, mientras se espera la llegada de los medios aéreos.

Se prevé que el fuego esté afectando a superficie arbolada, de matorral, pasto y agrícola, aunque todas ellas están aún en perimetración.