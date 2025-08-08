Herida una mujer tras un choque entre un patinete y un turismo en un pueblo de Ávila

Una mujer de unos 40 años ha resultado herida este viernes, 8 de agosto, tras una colisión entre un turismo y el patinete que esta conducía en el municipio abulense de La Adrada.

Ha ocurrido a las 12:46 horas en la Avenida de Castilla y León, en el cruce con la calle de La Feria.

Nada más conocer lo ocurrido, la sala de operaciones ha trasladado el aviso a la Policía Local de La Adrada, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que, por su parte, ha enviado una ambulancia con personal sanitario, dado que, aunque la mujer estaba consciente, esta presentaba una brecha en la cabeza.

Finalmente, esta ha sido trasladada en la citada ambulancia al centro de salud de Sotillo de la Adrada.