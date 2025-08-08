Evacuación de dos barrios por el incendio en Ávila: “Son horas de preocupación lógica”

Desde la provincia de Ávila se sigue con mucha preocupación lo que está ocurriendo en San Bartolomé de Pinares.

Así, el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués, muy cercano al fuego, ha activado todos sus recursos humanos y materiales para colaborar en el operativo de extinción del incendio que se ha declarado esta tarde en el término municipal de San Bartolomé de Pinares.

La Junta de Castilla y León es la encargada de coordinar las labores.

Como medida preventiva, el gobierno autonómico ha ordenado la evacuación de la Ciudad Ducal y el Barrio de la Estación.

La evacuación se está llevando a cabo de manera segura, gracias a la coordinación de la Guardia Civil y Protección Civil. El objetivo principal de esta medida es proteger a la población y garantizar que los equipos de emergencia puedan trabajar en las mejores condiciones posibles.

Desde el consistorio, se ha destacado la excelente coordinación entre las diferentes administraciones (Junta de Castilla y León, Diputación Provincial y Gobierno de España) y se ha agradecido la comprensión y el apoyo de los vecinos, especialmente de los residentes de las zonas evacuadas.

También se ha querido reconocer la labor de los numerosos profesionales y voluntarios que están luchando contra las llamas.

El Ayuntamiento ha transmitido un mensaje de tranquilidad, señalando que, a pesar de la "lógica preocupación", el trabajo conjunto es la mejor herramienta para afrontar la situación.

“Son horas de preocupación lógica, pero el trabajo conjunto es la mejor herramienta para hacer frente al incendio con garantías de que acabe lo antes posible”.

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de las bases de León y de Torrejón de Ardoz (Madrid) se han sumado a las tareas de extinción del incendio de San Bartolomé de Pinares, cuyo puesto de mando avanzado se ha ubicado en Las Navas del Marqués.

UME y trenes cortados

En la actualidad, además de los efectivos militares, en el dispositivo participan 63 medios, entre los que destacan 16 helicópteros e hidroaviones, siete cuadrillas terrestres, una docena de autobombas, un bulldozer, y once cuadrillas helitransportadas, además de cuatro técnicos y cinco agentes medioambientales.

El fuego iniciado sobre las 14,45 horas en un terreno arbolado en el término de San Bartolomé, pero cercano también a los municipios de Valdemaqueda y El Hoyo de Pinares.

El fuego ha sido declarado nivel 2, dado que puede amenazar a núcleos de población o provocar un daño forestal muy importante. Además, ha sido necesario cortar la circulación ferroviaria entre Ávila y Madrid.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha lanzado este mensaje en X: Seguimos con atención el #IFSanBartolomédePinares#Ávila, declarado nivel 2 en el Índice Potencial de Gravedad. Desde la @jcyl movilizamos todos los medios y nos coordinamos con ayuntamientos, instituciones y voluntarios. Todo nuestro apoyo a los vecinos afectados y agradecimiento aos efectivos que luchan contra el fuego".