Emilio, el bombero fallecido cuando iba al incendio de Mombeltrán no tenía que trabajar: "Venía a ayudar"

La tragedia se cruzó este martes con Emilio. Un bombero forestal de 59 años (recién cumplidos), peón-manguerista de la Mancomunidad de Los Galayos (Ávila), que ha fallecido en un accidente de tráfico.

Murió mientras se dirigía a reforzar el operativo contra el incendio que arrasa desde la noche del lunes la comarca del Barranco de las Cinco Villas, al sur de la provincia de Ávila. Iba de camino al punto de encuentro en El Hornillo, aunque no le tocaba trabajar, pero nunca llegó.

El suceso ocurrió en las inmediaciones de El Hornillo, cuando el bombero, vecino de El Arenal, perdió el control del vehículo en una zona de difícil visibilidad. Según relata a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, el presidente de la Mancomunidad de Los Galayos, Rafael García, su coche terminó sumergido en un arroyo donde apenas podía verse desde la carretera.

Fue descubierto por otro joven que pasaba por allí en moto y alertó de la presencia del vehículo accidentado. Ya era tarde.

La noticia ha caído como un mazazo entre los equipos de extinción, que aún combaten un fuego “desbocado”, en palabras del alcalde de Mombeltrán, Francisco Hernández.

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió una llamada a las 07:32 horas que avisó de la salida de vía de un turismo en el kilómetro 4 de la carretera AV-P-711, a las afueras de El Hornillo (Ávila), a consecuencia de la cual había resultado herido el conductor, quien se encuentra inconsciente en el interior del vehículo. Era Emilio.

El 1-1-2 dio aviso de este accidente al subsector Ávila de la Guardia Civil de Tráfico y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envió una UVI móvil, pero solo se pudo confirmar su fallecimiento.

De esta manera pasaba a ser la primera víctima, aunque colateral, de este incendio que 16 años después vuelve a asolar esta zona abulense.

Soltero pero con familia

Con voz rota por el cansancio de no haber dormido toda la noche y la tristeza, García relató los momentos previos a la tragedia: “Este bombero no trabajaba hoy, pero fue al servicio para sustituir a un compañero. Tenía que salir a las 12 menos cuarto, bajaba de El Arenal hacia El Hornillo, donde tenemos el camión. Pero no llegó”.

El fallecido no estaba casado ni tenía hijos, pero deja una familia. “Tiene cuatro o cinco hermanos y su madre, que tiene 97 años”, explicaba Rafael, todavía incrédulo. “Era de los nuestros, de aquí, de El Arenal. Una persona entregada que acudía cuando se le necesitaba, aunque no fuera su turno”.

El Arenal, que no llega a los 1.000 habitantes, está situado a una altitud de 888 m sobre el nivel del mar en la vertiente sur de la sierra de Gredos y es uno de los pocos pueblos que tiene todo su término municipal dentro del Parque Regional de la Sierra de Gredos.

Desde las brigadas de bomberos, las muestras de dolor han sido inmediatas. En la red social X (antes Twitter), la cuenta de UGT Bomberos Forestales lamentaba: “El compañero de la C-11 no llegó anoche a base para trabajar en el incendio forestal de Cuevas del Valle. Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos”.

El alcalde tiene claro que fue “mala suerte, se juntó todo. Yo llegué del incendio a las seis y pico de la mañana, y a las siete y algo me enteré del accidente. Imagínate”.

Rafael García, que aún no ha dormido desde que comenzó el fuego, coordina en El Arenal el dispositivo de emergencia. “Estamos preparando bocadillos y lo que haga falta para seguir luchando contra el fuego".

Unos 250 efectivos terrestres y aéreos trabajan en estas labores de control y extinción del incendio que se inició a las 23 horas de este lunes en Cuevas del Valle.

El incendio en el Barranco de las Cinco Villas sigue activo y fuera de control en varios frentes. Pero entre llamas y humo, la comunidad de Los Galayos ha perdido algo más que un compañero. Porque a él no le tocaba. Pero fue.