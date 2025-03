Díaz de Mera: "Veo la fragilidad de los europeos frente a un autócrata"

Una parte de los últimos años de la historia de España se presenta a través de la mirada del político Agustín Díaz de Mera, ex alcalde de Ávila, que presentó sus ‘Memorias intencionadamente incompletas de un político de provincias’.

Un libro del que ‘amenaza’ que puede haber segunda parte y que se convierte en una crónica biográfica que narra los momentos clave que marcaron tanto su vida personal como política con su paso como senador, diputado y miembro del Parlamento Europeo, y también por el Ministerio del Interior como director General de la Policía.

Con toda esta experiencia también habló, a preguntas de los periodistas, de su visión de la política actual desde un punto de vista internacional que ve con “preocupación” desde “que el presidente de Estados Unidos asumió la presidencia” porque ve “la fragilidad de los europeos frente a un autócrata tan grande, gendarme y dominador del mundo”.

Cree que hay una “Unión Europea débil” y que tiene “que fortalecerse con la solidaridad de los 27”.

Respecto al contexto político de España, también lo ve con “franca fragilidad y un enorme desequilibro” por lo que cree que España “necesita fortaleza y credibilidad”. Y es en este contexto en que pide al PP de Ávila, y así lo hace en el libro, que tenga “presencia e influencia en las instituciones de la comunidad autónoma y en las instituciones nacionales” porque los políticos de Ávila, a los que definió como su familia, son “un etiqueta de servicio público y de calidad”.

Estas declaraciones las hizo Díaz de Mera poco antes de comenzar el acto de presentación de su libro en la capital abulense, en la que contó con una amplia representación de políticos del Partido Popular nacional, regional y provincial encabezados en la mesa por Ángel Acebes, también ex alcalde de Ávila; Esteban González Pons, vicesecretario de Asuntos Institucionales e Internacionales del PP y eurodiputado, y Manuel Pimentel, ex ministro de Trabajo, además del poeta José María Muñoz Quirós como parte del acto.

Los presentes pudieron acercarse al libro de Díaz de Mera desde su propia perspectiva en una obra que fue “una necesidad hacer”, como si fuera “un renacimiento después de episodios dolorosísimos que he padecido”.

En el libro relata su vida como adolescente y su paso por la universidad, política, Ávila y la Alcaldía como “un desafío maravilloso”, y su llegada a la Dirección General de la Policía con el 11 de marzo. Un día sobre el que quiere aportar “algunos puntos de vista que no han sido conocidos” pero donde no quiso adentrarse más porque está la “resolución judicial del Tribunal Supremo” y lo que él diga no tiene la relevancia para “modificar, corregir o enmendar una resolución judicial”.

En el libro hay una “referencia muy singular” a su etapa como alcalde, con la historia del Grande y Moneo o incluso hablando de la correspondencia que mantuvo la madre Teresa de Jesús con Felipe II, cartas que le facilitó el padre Rómulo Cuartas y que hizo públicas en su día. También hay referencias al Parlamento Europeo, “con más de 500 intervenciones en los 15 años que estuve allí”, sus encuentros con premios Nobel o las misiones de observación electoral por el mundo.

No faltan sus encuentros con líderes mundiales y un “cariñoso recuerdo” a la ONCE, la “ONG más solidaria del mundo que yo conozco”. Y en la parte más personal, una referencia a su “debilidad ecologista, la caza”, así como las referencias al PP de Ávila que “tanto quiero y con el que me siento tan vinculado”.