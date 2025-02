Edu Llorente, el 'súper guardia civil' que arrasa en el tatami

Edu Lorente tras disputar el Campeonato de Grappling de Castilla y León en Burgos

El combate empieza mucho antes de pisar el tatami. Es una cuestión de preparación, de estrategia, de saber anticiparse. Y Edu Llorente lo sabe bien.

Agente de la Guardia Civil en la Comandancia de Ávila y monitor de defensa personal, su vida está marcada por la disciplina y el esfuerzo, dos valores que aplica tanto en su profesión como en su faceta de competidor.

Su último logro, el subcampeonato de Castilla y León en Grappling por segundo año consecutivo, le ha abierto de nuevo las puertas del Campeonato de España, donde espera mejorar su anterior resultado y demostrar que su progreso no se detiene.

Subdelegación del Gobierno en Palencia Archivan el caso de maltrato a una mujer hallada inconsciente en el arcén de la carretera de un pueblo palentino

Sin embargo, su historia va mucho más allá de las medallas. La lucha, en su caso, es más que un deporte, es una forma de vida, una herramienta para entender la seguridad desde un enfoque práctico.

Y su objetivo no es solo mejorar como competidor, sino también formar a otros en técnicas que pueden marcar la diferencia en una intervención real.

Un sueño desde la infancia

Edu Llorente lleva el uniforme en la sangre. Su padre también es guardia civil y, desde pequeño, siempre tuvo claro qué quería ser.

"Recuerdo que de niño decía que quería ser guardia civil y, al final, con esfuerzo se consigue.La verdad es que no me veo haciendo otra cosa, creo que nada más me llenaría tanto como esto", confiesa. Su vocación nació en casa y se fortaleció con los años, hasta que finalmente logró entrar en el cuerpo con 23 años.

Pero su otro gran pilar, las artes marciales, también ha sido una constante en su vida. Comenzó a entrenar con apenas 14 años y nunca ha dejado de evolucionar. Hoy en día, combina su labor en el cuerpo con su pasión por la competición en disciplinas como el Jiu-Jitsu brasileño, MMA y Grappling.

El Grappling, la lucha sin golpes que pone a prueba la estrategia y la resistencia

Aunque menos mediático que otras artes marciales, el Grappling es una disciplina de combate que combina técnicas de sumisión, derribo y control sin golpes directos.

Subdelegación del Gobierno en Palencia Archivan el caso de maltrato a una mujer hallada inconsciente en el arcén de la carretera de un pueblo palentino

Su base está en la lucha en el suelo, donde el objetivo es someter al oponente mediante llaves y estrangulaciones, obligándolo a rendirse. Es un deporte que exige fuerza, pero también agilidad, sumado a una gran capacidad táctica y un control absoluto del cuerpo y la respiración.

Llorente se introdujo en esta disciplina hace apenas dos años, pero su progreso ha sido meteórico. Su reciente subcampeonato en Castilla y León no es un caso aislado: ya en anteriormente logró un quinto puesto en el Campeonato de España y un bronce en el Nacional de Jiu-Jitsu brasileño, otra de las disciplinas que domina.

"Nuestro trabajo exige estar preparados"

Además de su papel como agente, Llorente también ejerce como instructor de tiro y monitor de técnicas de intervención operativa. Su experiencia en la competición le ha permitido trasladar sus conocimientos al ámbito profesional, ofreciendo a sus compañeros herramientas prácticas para enfrentarse a situaciones de riesgo.

"El control de una intervención es clave, y cuanto más preparado estés, mejor podrás resolver cualquier situación", señala. Para él, la formación continua es esencial en un trabajo donde cada detalle puede ser determinante.

"La teoría es fundamental, pero en un momento crítico necesitas respuestas automáticas, técnicas que realmente funcionen y que te permitan actuar con seguridad", señala.

Su labor no se limita a su entorno inmediato. Su objetivo a largo plazo es seguir especializándose y llegar a formar a unidades dentro y fuera de la Guardia Civil. "Me gustaría poder instruir a policías, militares y cualquier persona interesada en aprender a defenderse. Al final, el conocimiento es lo que marca la diferencia", afirma.

Fotografía: Subdelegación del Gobierno en Ávila El ADN confirma que el cuerpo carbonizado hallado en un pueblo de Ávila es el de un anciano desaparecido

Un nuevo reto

El próximo 1 de marzo, el medinense viajará a Albacete con un reto claro: mejorar el quinto puesto que consiguió en el último Campeonato de España de Grappling. "Cada año el nivel es más alto, pero la clave es la preparación. Voy con la mentalidad de darlo todo y de seguir aprendiendo", asegura.

Para él, la competición además de una forma de medir su progreso, es también un entrenamiento constante. "Cuando compites, pones a prueba lo que sabes. Aprendes de cada combate, de cada error, y eso te hace mejorar tanto dentro como fuera del tatami, con y sin el uniforme", explica.

Con 30 años y una trayectoria marcada por la disciplina, Edu Llorente sigue avanzando con la misma determinación con la que empezó. Ya sea en el tatami o en su labor diaria como guardia civil, su filosofía es clara: la preparación y el esfuerzo son la clave del éxito. Y en ese camino, la victoria es solo una consecuencia del trabajo bien hecho.