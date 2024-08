Likina Amewab, la potencial medallista olímpica a la que España ha ignorado: "Podía luchar hasta por el oro"

Likina Amewab (Etiopía, 1997) ha tenido que ver estos pasados Juegos Olímpicos de París 2024 desde el sofá de su casa, en Peguerinos, provincia de Ávila. Lo ha hecho a pesar de que era una potencial medallista olímpica, según estadísticas y su mánager y pareja sentimental, Alberto García, al ser ignorada, hasta el momento, la petición que hizo para competir por el país español. "Quiere mucho a España, se siente bien aquí, tiene estabilidad y seguridad, y quería aprovechar su nivel atlético y darle una medalla a España", recalca su representante en declaraciones a este periódico.

La historia de Likina Amewab con España se remonta a varios años atrás. Alberto García es mánager de atletas y contaba con un grupito de ellos en Etiopía, con los que empezó a trabajar. Fue así como la atleta y el representante se conocieron y, además, comenzaron una relación sentimental. En 2018, Likina llegó a España por primera vez, para competir en un maratón en Alcalá de Henares. "No era atleta de élite aún", recuerda su pareja.

Pasado un tiempo, Alberto y Likina comenzaron a valorar la idea de que ella viniese a España a vivir y fue poco antes del confinamiento por la Covid-19 cuando llegaron a Peguerinos, en la provincia de Ávila, donde vivía el propio mánager. Aunque madrileño de nacimiento, vive en este pueblo a 75 kilómetros de la capital por su trabajo.

"Trabajo con atletas de fondo y Peguerinos tiene altitud. Los montes son cercanos a los 1.500 metros de altitud y es buen sitio para entrenar. Los atletas de fondo y los ciclistas quieren entrenar siempre en altitud", explica Alberto García. Tras su llegada a España, entre 2019 y 2020, y con el paso de los años, el pasado 2023 Likina y su pareja decidieron que igual era buena idea solicitar la nacionalidad española por carta de naturaleza en vez de esperar a los 10 años de residencia.

"Como ya llevaba mucho tiempo aquí, ya se sentía española y al final se ha desarrollado como atleta aquí, ha crecido como atleta aquí, todas sus marcas las ha mejorado y se ha dedicado profesionalmente aquí, era buen momento", apunta su representante y pareja. Y bien es cierto que con 10 años de residencia en el país es una opción a la que podría optar, pero Likina quería "aprovechar su nivel atlético y darle una medalla para España".

Y es que actualmente es la líder de la Diamond League, batiendo las "mejores marcas de la historia tanto en 5.000 metros como en 10.000". "Ha ganado prácticamente todos los crosses. Estaba para luchar hasta por el oro y las medallas, estaba muy claro", recalca Alberto García.

La solicitud la tramitaron en octubre de 2023 y, hasta hoy, todavía no han recibido respuesta. Ya con los JJOO atrás y en el pasado, si en los próximos meses no reciben una respuesta el silencio administrativo se entenderá como petición rechazada. "Muchos amigos nos animaron a dar el paso y a no esperar 10 años, si no aprovechar ahora por carta de naturaleza a pedirlo", recuerda el mánager.

"Parecía que iba a ir rápida la cosa porque no había competido antes con Etiopía y podía hacerlo inmediatamente con España, no había que esperar tres años. Nos hemos quedado chafados de tener que verlo en casa en la televisión", lamenta.

Y una de las cosas que más han dolido a Likina y a Alberto es que no les ha respondido nadie, "ni siquiera desde la Federación de Atletismo o del Consejo Superior de Deportes (CSD)". "Ella podía ir a Etiopía a competir y no lo ha hecho. Yo creo que a una atleta que saben ellos que está aquí, que compite por un club de España, que no ha ido con su país que menos que llamar. Que yo además soy mánager de la Federación, no es que sea el panadero de Peguerinos y no nos han llamado ni intersándose ni nada", lamenta.

Alberto asegura que "no sabe si es que no tiene interés" y subraya no entender que no hayan recibido ni una llamada. Por supuesto, esta situación ha supuesto una "desilusión" para Likina, a quien su pareja la invitó a competir con Etiopía para no perder la oportunidad, pero ésta rechazó. "Ella quiere ser española no solo para competir con España, quiere ser española porque quiere a España, puede esperar a los 10 años de residencia, pero si idea era competir y aprovechar que está en su mejor momento y dar una medalla al país", destaca.

Ahora, enfrente tienen la mira puesta en otros campeonatos, como el próximo mundial de Tokio o los diferentes europeos que se disputarán. Torneos en los que esperan que Likina pueda competir con España. "Los Juegos Olímpicos son cada cuatro años y los momentos hay que aprovecharlos, sobre todo cuando estas en forma. Ya sabemos cómo es el atletismo, hoy estás bien y mañana te puedes lesionar y adiós", zanja.