El PP pide una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Ávila por las ayudas por la borrasca Filomena

La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ávila, Sonsoles Sánchez-Reyes, reiteró hoy la exigencia de que el Consistorio constituya una comisión de investigación para aclarar lo sucedido con el funcionamiento de los órganos y áreas municipales ya que el municipio no figuró entre las administraciones públicas beneficiarias de ayudas del Gobierno de España por los daños causados por la nevada de enero de 2021, durante el episodio de tiempo adverso conocido como borrasca Filomena.

“Hasta hoy, más de diez días después de registrar la solicitud, el equipo de Gobierno no se ha pronunciado al respecto, pese a que el alcalde siempre está alardeando de transparencia y el procurador de Por Ávila (XAV) en las Cortes de Castilla y León se pasa el día pidiendo comisiones de investigación para tener sus titulares de prensa”, explicó Sánchez-Reyes. En ese sentido, añadió que teme que sea un “nuevo ejemplo” de lo que el partido del alcalde aplica desde que ganó las elecciones municipales de mayo de 2019: ‘Pido mucho donde no gobierno y no hago nada donde gobierno”.

La portavoz popular recordó que el propio equipo de gobierno municipal presupuestó los daños causados en Ávila por la nieve de Filomena en 2,2 millones de euros. El Gobierno de España estableció unas ayudas para aportar el 50 por ciento del coste, por lo que “gracias al gran ‘trabajo político’ de Por Ávila, los abulenses han perdido 1,1 millones de euros que tendrán que aportar de sus bolsillos para restituir esos daños”.

Por esta razón, desde las filas del Grupo Municipal del PP se considera “imprescindible que se cree esa comisión de investigación que determine las responsabilidades que han llevado a esta nueva desastrosa gestión del alcalde y su equipo de gobierno”.

