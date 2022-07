El fuego de Cebreros ya ha destrozado más de 4.000 hectáreas del paraje natural

Aunque en este momento es muy difícil medir la zona afectada por el incendio de Cebreros (Ávila) se estima que en la actualidad hay un perímetro que incluye unas 4.000 hectáreas. Aún así, el comportamiento del fuego genera que partes del interior de perímetro hayan quedado sin quemar, dado que la zona permite que el fuego se detenga en viñas que están más limpias, paredes de piedra, incluso zonas arboladas que el fuego ha pasado por debajo, según informa la agencia Ical.

Lo explica el director de extinción en el fuego de Cebreros y con 30 años de campañas a sus espaldas, Ángel Iglesias, quien asegura que no ha visto "una cosa igual nunca", con un fuego donde los constantes cambios de dirección en el viento les obliga a desplazar medios y donde las temperaturas tampoco es que ayuden mucho, sobre todo por la noche.

Es por ello que no se atreve a hacer una valoración sobre lo que va a pasar, si podría llegar a Madrid (no previsto a corto plazo pero que podría complicarse con un cambio de viento). Es más, su idea para hoy era que el fuego pudiera estar en el mismo nivel que ayer pero, tras volar la zona, ve que no es algo que parezca que vaya a ocurrir. "No nos va a dar tiempo a trabajar tan deprisa como para hacer equivalente a situación" y esto se debe a que hay un "frente de llama más activo, largo y peligroso". Es como empezar de nuevo".

"No he visto una cosa igual nunca, llevo muchos años trabajando en extinción de incendios y no me encontrado una cosa como ésta en 30 años de campaña. No me atrevo a decir qué es lo que va a pasar porque mi experiencia no me lo permite con este comportamiento tan anómalo del viento que está condicionando todo", asegura.

También se refiere a las "anomalías termométricas, que hacen que la vegetación esté tan seca que basta que una pavesa vuele unos cuantos metros para que prenda. Está prendiendo constantemente por sitios donde si la temperatura fuera más baja, sobre todo de noche, no sería posible porque la propia humedad de la noche las apagaría y ahora no está ocurriendo. Se suman muchos factores que no generan más que problemas", concluye.

