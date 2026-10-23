El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a La Revuelta, este jueves Moncloa

Pedro Sánchez denuncia en La Revuelta la "censura" de PP y Vox con las ayudas al cine en CyL: "Lleva a una involución"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó este jueves su entrevista en La Revuelta, el programa de David Broncano en Televisión Española, para denunciar la "censura" de PP y Vox con las ayudas al cine en Castilla y León.

El espacio registró un récord histórico de audiencia con 4.387.000 espectadores de media y un 33,9% de cuota de pantalla, y el presidente del Gobierno utilizó ese escenario para arremeter contra las nuevas bases de las subvenciones de la Junta.

Según Sánchez, medidas de este tipo no conducen a una alternancia política, sino que "llevan a una involución" y alertó sobre el hecho de que medidas similares pudieran impulsarse a nivel nacional si PP y Vox acceden al Gobierno de España tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El veto al "adoctrinamiento"

El origen de la crítica está en la convocatoria de ayudas para la producción y distribución de largometrajes, documentales y pilotos de series aprobada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que dirige Alberto Díaz Pico, de Vox.

Las bases, dotadas con 325.000 euros, establecen que los fondos públicos no podrán destinarse a actuaciones que impliquen "adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas".

Los beneficiarios deberán actuar con respeto a los principios de objetividad, neutralidad institucional, pluralismo e interés general. Sánchez lo denunció en La Revuelta. "Hace varios días en la Junta de Castilla y León han acordado el PP y Vox el censurar aquellas subvenciones a creaciones artísticas a películas que ellos consideren ideologizadas", afirmó.

"Eso se llama censura"

El presidente cuestionó de forma directa el criterio de esa exclusión. "¿Quién elige y quién decide qué es ideológico o qué no es ideológico?, ¿ellos? Eso se llama censura y eso no te lleva a una alternancia, te lleva a una involución", afirmó.

Desde la Junta, tanto el consejero de Vox como el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo (PP), defienden la cláusula como una garantía de libertad y calidad artística, enmarcada en el pacto de gobierno entre ambas formaciones.

El propio Díaz Pico ha insistido en que "la cultura solo es cultura cuando es libre" y que el dinero público debe primar el talento y la excelencia frente a "agendas ideológicas".

Sánchez, en cambio, la vinculó a un retroceso más amplio y la presentó como un aviso de lo que podría ocurrir en un hipotético futuro gobierno del PP y Vox en España.

Suspensión de una obra

En el mismo sentido, el presidente se refirió a la reciente suspensión en Valladolid de una obra de teatro sobre Federico García Lorca, en el 90 aniversario de su muerte.

"En Valladolid acaban de suspender una obra de teatro de Lorca, ese tipo de cosas no corresponden a la España del siglo XXI y no debemos permitir que avance el pasado", señaló.

La representación de 'Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva', de la compañía Proyecto 43-2, había sido cancelada en el Centro Cultural Miguel Delibes, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta, alegando “obras de mejora” en la sala.

La compañía ha denunciado posibles motivos ideológicos y ha acudido a la Fiscalía. Sánchez lo situó como un síntoma de la misma tendencia.

El recurso del Ministerio

Las declaraciones del presidente elevan el tono de un debate que ya había abierto el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, al anunciar que el Gobierno central recurrirá judicialmente las bases de las ayudas por considerarlas una forma de "censura a través de las subvenciones".

En plena precampaña, Sánchez sitúa la libertad de creación y la financiación pública de la cultura como uno de los frentes de confrontación con el PP y Vox, y utiliza el caso de Castilla y León como advertencia de lo que, a su juicio, podría extenderse a nivel nacional si esas formaciones alcanzaran el Gobierno de España.