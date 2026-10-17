Cendón sustituye a Montse Mínguez al frente de la Secretaría General del Grupo Socialista en el Congreso

Javier Alfonso Cendón, secretario general del PSOE de León, sustituirá a Montse Mínguez como secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, después de que la dirigente catalana presentara ayer su dimisión de todos sus cargos en el partido.

La decisión fue adoptada esta mañana por la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, reunida antes de la celebración del Comité Federal que confirmará las listas de las candidaturas socialistas para las elecciones generales del 29 de noviembre.

El diputado leonés, que hasta ahora desempeñaba las funciones de portavoz adjunto del grupo parlamentario, da así un paso adelante en la estructura de dirección de los socialistas en la Cámara Baja.

Su nombramiento refuerza el peso de León en la organización parlamentaria del partido y amplía las responsabilidades de un dirigente que lleva al frente del PSOE provincial desde finales de 2017.

Los cambios acordados por la Ejecutiva Federal afectan también a otras responsabilidades de la dirección socialista. Rebeca Torró asumirá la portavocía del grupo parlamentario, en sustitución de Mínguez, mientras que Cristina Narbona dirigirá la Secretaría de Estudios y Programas.

La reorganización se produce en un momento de especial actividad orgánica para el PSOE, con la próxima confirmación de las candidaturas electorales y la redistribución de funciones en el grupo parlamentario. Cendón compaginará así su trayectoria al frente de los socialistas leoneses con una responsabilidad de mayor alcance en la dirección del partido en el Congreso.

De la ingeniería informática a la primera línea política

Nacido en León el 21 de octubre de 1983 y de familia berciana, Javier Alfonso Cendón ha construido una trayectoria en la que confluyen la formación técnica, la docencia universitaria, el sindicalismo y la política. Ingeniero informático de formación, llegó al Congreso de los Diputados en 2019 y, desde entonces, ha consolidado su presencia en la representación parlamentaria socialista.

Se licenció en Ingeniería Informática por la Universidad de León en 2005 y amplió posteriormente su formación en la Central Connecticut State University, en Estados Unidos.

A su preparación técnica sumó estudios de Investigación y Técnicas de Mercado, un máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA) por la Universidad Politécnica de Madrid y otros dos posgrados especializados en energías renovables y seguridad informática, cursados en la Universidad de León.

Su recorrido profesional también estuvo ligado a la universidad. En 2016 ejerció como profesor titular en el área de Proyectos de Ingeniería de la institución académica leonesa y desarrolló actividad docente en la Universidad de Xiangtan, en China. Una etapa que precedió a su dedicación política a tiempo completo.

Antes de dar el salto definitivo a las instituciones, Cendón tuvo un papel destacado en el ámbito sindical. Vinculado a UGT, fue responsable de Juventud del sindicato en Castilla y León hasta 2018 y formó parte de la dirección joven de la Confederación Europea de Sindicatos.

En paralelo, fue asumiendo responsabilidades dentro del PSOE. Entre 2012 y 2016 se ocupó de las tareas de participación de la agrupación local de León y, a finales de 2017, alcanzó la Secretaría General provincial, puesto desde el que ha dirigido la organización socialista leonesa.

En 2019 encabezó la candidatura del partido al Congreso por la provincia y obtuvo su escaño, que mantiene desde entonces.