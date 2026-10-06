Los cuatro pueblos de Castilla y León que compiten por ser el mejor escenario de película: de calles medievales a del oeste

Castilla y León quiere hacerse un hueco en el mapa del turismo cinematográfico.

Cuatro pueblos de la Comunidad, Covarrubias y Santo Domingo de Silos, en Burgos; Pedraza, en Segovia; y Valoria la Buena, en Valladolid, compiten en la primera edición de los Premios Pueblos de Película.

Se trata de unos galardones impulsados por la Red de Pueblos de Película para reconocer el trabajo de los municipios que han convertido su relación con el cine y el audiovisual en un recurso turístico, cultural y de desarrollo local.

La presencia castellano y leonesa llega, además, con una incorporación especialmente significativa.

Valoria la Buena se ha convertido en el primer municipio de la provincia de Valladolid en formar parte de la Red de Pueblos de Película, ampliando la presencia de Castilla y León en una iniciativa que pretende poner en valor la huella que las películas, series y documentales han dejado en los pequeños municipios españoles.

La primera edición de los premios reúne a 27 localidades de toda España y cuenta con una votación popular abierta hasta el próximo 25 de octubre.

El ganador se conocerá el 13 de noviembre en Valladolid, durante una jornada especial celebrada en el marco de INTUR, la Feria Internacional de Turismo de Interior.

Cuatro formas de vivir el turismo de pantalla

La representación de Castilla y León permite comprobar la diversidad de recursos que puede ofrecer el denominado turismo de pantalla.

Mientras Covarrubias y Santo Domingo de Silos están estrechamente ligados al legado de El bueno, el feo y el malo y a los paisajes del Arlanza, Pedraza presume de un casco medieval que ha servido como escenario para numerosas producciones

Así Valoria la Buena plantea una relación diferente con el audiovisual, basada en la divulgación del cine, los efectos especiales y la ciencia ficción.

La propia Castilla y León Film Commission destaca el potencial de los escenarios cinematográficos de la Comunidad como recurso turístico y cuenta con diferentes rutas vinculadas a películas, series y directores que han dejado su huella en el territorio.

Covarrubias es probablemente uno de los pueblos de Castilla y León donde mejor se mezclan patrimonio, paisaje y cine. Situada a orillas del Arlanza, la localidad burgalesa conserva uno de los conjuntos históricos más singulares de la provincia, con calles porticadas, casas con entramado de madera, la Colegiata de San Cosme y San Damián y el Torreón de Fernán González.

Pero Covarrubias también forma parte de la historia del cine gracias al rodaje de El bueno, el feo y el malo, la película dirigida por Sergio Leone y protagonizada por Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee Van Cleef.

Los paisajes del entorno del Arlanza fueron utilizados durante el rodaje de la cinta en 1966 y hoy forman parte de una ruta que permite seguir algunos de los escenarios de la película.

A ello se suma la relación de la zona con documentales como Desenterrando Sad Hill.

La combinación de patrimonio medieval y cine convierte a Covarrubias en uno de los ejemplos más claros de cómo una localidad puede aprovechar su pasado audiovisual para crear un nuevo relato turístico.

Santo Domingo de Silos, del románico a Sad Hill

A pocos kilómetros, Santo Domingo de Silos ofrece otra de las grandes bazas cinematográficas de la provincia de Burgos.

La localidad es conocida mundialmente por su monasterio benedictino y por uno de los claustros románicos más importantes de España, pero su nombre también está unido al cine gracias a El bueno, el feo y el malo.

En su término y en el entorno próximo se encuentra el conocido cementerio de Sad Hill, escenario de la célebre escena final del filme de Sergio Leone.

El lugar, situado en el valle de Mirandilla, entre Contreras y Santo Domingo de Silos, fue construido expresamente para la película y llegó a reunir miles de tumbas formando círculos concéntricos.

Décadas después del rodaje, Sad Hill recuperó parte de su aspecto gracias al trabajo de voluntarios y asociaciones culturales, convirtiéndose en un auténtico lugar de peregrinación para los aficionados al cine.

La importancia de este enclave ha trascendido incluso las fronteras del turismo convencional. Sad Hill es hoy uno de los ejemplos más conocidos de turismo cinematográfico en Castilla y León, hasta el punto de que la propia Junta de Castilla y León lo incluye dentro de sus rutas culturales relacionadas con El bueno, el feo y el malo.

Pedraza, un plató medieval entre las murallas de Segovia

La tercera candidatura castellano y leonesa lleva hasta Pedraza, una de las localidades más conocidas de la provincia de Segovia y uno de los grandes referentes del turismo rural y patrimonial de la Comunidad.

Su aspecto medieval, las murallas, la Plaza Mayor, el castillo y sus calles de piedra han convertido a la villa en un auténtico plató al aire libre.

Pedraza cuenta con una larga trayectoria cinematográfica. Entre las producciones vinculadas a la localidad figuran títulos como Los tres mosqueteros y El perro del hortelano, además de numerosas películas y series rodadas a lo largo de las últimas décadas.

En los últimos años, la localidad ha vuelto a cobrar protagonismo gracias a producciones como 30 Monedas, la serie de HBO dirigida por Álex de la Iglesia.

Pedraza aparece en la ficción convertida en uno de sus escenarios principales, reforzando una relación con el audiovisual que se remonta prácticamente a los primeros años del cine español.

Valoria la Buena, la sorpresa vallisoletana

La cuarta candidatura castellano y leonesa es probablemente la más diferente. Valoria la Buena no basa su atractivo cinematográfico únicamente en haber acogido grandes rodajes, sino en haber construido alrededor del cine una propuesta turística propia.

Su incorporación a la Red de Pueblos de Película supone, además, un hito para Valladolid, al convertirse en el primer municipio de la provincia en formar parte de esta red.

La localidad cuenta con dos recursos especialmente vinculados al mundo audiovisual: el Museo de Cine Colin Arthur y Puerto Espacial.

El primero permite acercarse al trabajo que existe detrás de las cámaras a través de una colección relacionada con el legado del especialista en efectos especiales y maquillaje Colin Arthur.

La exposición pone el foco en criaturas, máscaras, esculturas y otros elementos que permiten descubrir una parte del cine que habitualmente permanece oculta para el espectador.

Puerto Espacial ofrece una propuesta completamente diferente y especialmente dirigida a los amantes de la ciencia ficción, con criaturas, robots, naves y diferentes elementos de ambientación instalados en un espacio creado por el artista Juan Villa

Pero Valoria la Buena también suma otros atractivos a su candidatura, como su arquitectura tradicional, la iglesia de San Pedro Apóstol, sus bodegas vinculadas a la Denominación de Origen Cigales, el entorno del Pisuerga y diferentes rutas de naturaleza y senderismo.

La entrega de los galardones tendrá lugar el 13 de noviembre en Valladolid, dentro de INTUR, donde se conocerá qué localidad se alza con el reconocimiento en esta primera edición.

Y, gane quien gane, la Comunidad ya cuenta con cuatro historias diferentes que demuestran que sus pueblos también pueden convertirse en protagonistas cuando se encienden las cámaras.