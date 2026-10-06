El 29-N marca el pleno de las Cortes: Mañueco denuncia las "trampas" de Sánchez y condena su legado de "fractura social"

Las Cortes de Castilla y León convirtieron este martes su sesión de control en el primer ensayo de campaña del 29-N. El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez, apenas unos días después del rechazo en el Congreso de los reales decretos-ley de vivienda, marcó el tono de un pleno que ya mira a las urnas.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, aprovechó el cara a cara con el líder de la oposición, el socialista Carlos Martínez, para denunciar las "trampas" del presidente del Gobierno y el "filibusterismo político" con el que, a su juicio, pretende sortear al Congreso y la voluntad popular tras el batacazo de esas normas.

El legado de Sánchez tras más de ocho años al frente del Gobierno, cerró el presidente de la Junta, es el de "la chapuza jurídica, gestión incapaz y fractura social", mientras que Martínez advirtió que es de "mal cazador" vender la "piel del oso" antes de que se vote.

Las "trampas" de Sánchez

El cruce más duro llegó con Carlos Martínez. El portavoz socialista arrancó recordando la cita del 29 de noviembre y pasó de inmediato a los números de la vivienda autonómica.

"En vivienda usted ha anunciado mucho y ha hecho muy poco. La realidad tozuda son los datos, entre 2021 y 2025 construyeron 910 viviendas, 82 al año para las nueve provincias. Récord total y absoluto. ¿Cuándo piensa ejercer sus competencias de vivienda?", señaló.

Antes había pedido a Mañueco que sacara "un hueco para atender las peticiones del campo y para sujetar a sus socios de Gobierno y que no digan en alto lo que piensan hacer con nuestros pensionistas", en referencia a Vox.

Mañueco no tardó en devolver el golpe y situar el debate en el fracaso de los decretos. "Esos decretos han supuesto el descalabro de Sánchez en el Congreso de los Diputados. Ese batacazo ha provocado que tuviera que convocar elecciones", espetó.

Y apuntó que, "ahora, utilizando las trampas que le caracterizan, quiere saltarse el Congreso y la voluntad popular". "Siempre encuentra el atajo, eso se llama filibusterismo político", aseguró.

A continuación invitó al PSOE a mirar hacia la Comunidad. "Si su partido quiere hacer una política seria de vivienda lo que tiene que hacer es copiar lo que estamos haciendo en Castilla y León, construyendo más vivienda que nunca y dando más ayudas que nunca", señaló.

Una "chapuza jurídica"

El presidente de la Junta calificó las normas estatales de "chapuza jurídica" y de "improvisación absoluta", advirtió de que "empeoran la situación, perjudican a los inquilinos y a los propietarios" y subrayó que se habían elaborado "al margen de las comunidades".

"Por favor, que copien el modelo de vivienda de Castilla y León", remató.

Martínez insistió en que el 29 de noviembre deparará al PP "la misma cara que el 23 de julio de 2023" y acusó a Mañueco de ignorar "el clamor de la ciudadanía". Los decretos, defendió, buscan "garantizar la vivienda como un derecho de ciudadanía".

El jefe del Ejecutivo autonómico contrapuso entonces dos modelos. "Aquí hay dos modelos, el del Gobierno de Castilla y León, que estamos centrados en mejorar la vida de la gente, dando más ayudas al alquiler que nunca y construyendo más que nunca, en alquiler y en compra", señaló.

Y defendió que la Comunidad tiene "los impuestos más bajos de nunca". "Y los vamos a seguir bajando con los presupuestos, damos avales y vamos a poner en marcha la Cuenta Ahorro Joven", afirmó.

"Este es el modelo de éxito de la política de vivienda de Castilla y León, ¿cuál es su modelo? Usted hoy más que nunca representa el fracaso de su partido cuando hablamos de vivienda, la derrota electoral en unas elecciones y también supone el fracaso y la ineptitud, ¿dónde están las 180.000 viviendas que prometió Sánchez?", preguntó.

Recordó que cuando Sánchez llegó a la Moncloa la vivienda era el problema número 16 de los españoles y ahora es el primero, y cerró el duelo con la frase que resume el tono de la tarde.

"Su modelo, su legado, el del PSOE, es una gestión incapaz, una chapuza jurídica y una fractura social", zanjó.

"El peor Gobierno"

La sanidad abrió otro frente en el pleno de las Cortes de este martes. La portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego, alertó de "un deterioro silencioso y sistemático de nuestra sanidad pública" y de que "las provincias no están todas igualmente atendidas".

"Parece que gobiernan de espaldas a la sociedad y a la demografía de las provincias", dijo. Mañueco respondió que "el Gobierno de la Junta está mejorando la sanidad en todas las provincias de la Comunidad" y aseguró que "no se ha cerrado ningún consultorio médico en Castilla y León".

Admitió que la falta de profesionales frena la reducción de las listas de espera, pero cargó la responsabilidad sobre los "socios preferentes" de la UPL, en referencia al PSOE, y sobre un Ejecutivo central al que calificó de "el peor Gobierno de la democracia".

"Han estado provocando desde el Ministerio de Sanidad huelga tras huelga de los profesionales médicos faltándoles totalmente al respeto. Nosotros mejoramos la sanidad en todas las provincias de Castilla y León", zanjó.

Una capacidad "sobrepasada"

El capítulo de los menores no acompañados enfrentó a la socialista Nuria Rubio con el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, al que preguntó "en qué datos concretos se basa para sostener que no caben más menores no acompañados en Castilla y León".

La socialista le pidió rigor y le reprochó que convirtiera cada intervención en "un mitin contra Pedro Sánchez". "Los menores no acompañados son niños y adolescentes a los que debemos proteger, no son un enemigo a derrotar. Las personas vulnerables necesitan protección, no propaganda", afirmó.

Y acusó al Gobierno autonómico de estar "en contra de los pensionistas, a quienes quieren quitar la pensión y privatizar el sistema, de las mujeres maltratadas, de los inmigrantes y de las personas que pagan un alquiler inasumible".

"Deje de utilizar su cargo para difundir soflamas racistas porque cada vez que habla nos avergüenza profundamente, pero más nos avergüenza el señor Mañueco que es el responsable", afirmó.

Pollán sostuvo que "el interés superior del menor nos indica dónde y con quién tienen que estar esos menores, en sus países, con sus familias o, en su defecto, con las instituciones tutelares de sus países".

Señaló que la capacidad de acogida de la Comunidad "está sobrepasada", acusó a Sánchez de actuar "de forma unilateral" y "disfrazando de humanitarismo un frío cálculo político".

Además, anunció que ya se han iniciado conversaciones con embajadas de algunos de los países de origen de los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en la Comunidad. Un pleno que dejó claro que la precampaña del 29-N ya ha comenzado en el hemiciclo.