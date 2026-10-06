Carlos Martínez carga contra la “alianza” de Feijóo, Abascal y Puigdemont: “La política hace extraños compañeros de cama”

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha defendido este martes el adelanto de las elecciones generales y ha asegurado que la situación política había llegado “a un límite” tras una última semana marcada, a su juicio, por “la antipolítica” y el “bloqueo permanente” al Gobierno en el Congreso.

Martínez se ha pronunciado así durante una entrevista en ‘El Programa de Ana Rosa’, donde ha recordado que él mismo había abogado públicamente por convocar elecciones antes de que se conociera la decisión.

Según ha explicado, aquella posición reflejaba también lo que se venía hablando dentro del partido y entre sus cuadros orgánicos.

El líder socialista ha vinculado especialmente el adelanto electoral con el rechazo parlamentario a las medidas sobre vivienda.

Problema transversal

Ha reconocido que se trata de un problema “absolutamente transversal”, con responsabilidades del Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, pero ha defendido que las propuestas planteadas podían servir como “una base sobre la que crecer”.

A su juicio, España necesita “una política de Estado para abordar un problema de Estado” y ha acusado al Partido Popular de apartarse de esa responsabilidad institucional.

“Vimos una vez más cómo el Partido Popular desertó de ese sentido de Estado del que se presume a los partidos de gobierno y se alió, en este caso, con un trío que llama mucho la atención: ver en la misma foto, hoy por hoy, a Puigdemont, a Feijóo y a Abascal. La política, a veces, hace compañeros de cama muy extraños”, ha afirmado.

La afirmación ha provocado una réplica inmediata de Ana Rosa Quintana, que le ha recordado los acuerdos alcanzados por Pedro Sánchez para lograr su investidura. “Bueno, imagínese, don Carlos, con quién tuvo que pactar para salir Pedro Sánchez elegido. Sobre el papel puede no ser, pero que luego todo es posible”, ha señalado la presentadora.

Martínez no ha entrado a rebatir directamente esa observación y la entrevista ha avanzado hacia otro de los ejes que previsiblemente marcarán la campaña electoral: el enfrentamiento entre el PSOE y la derecha.

Estrategia del miedo

Preguntado por si a su partido le seguirá funcionando la “estrategia del miedo a la derecha y la ultraderecha”, ha rechazado que esa vaya a ser la línea socialista.

“Yo creo que la estrategia del miedo no es la que va a poner encima de la mesa el Partido Socialista”, ha asegurado. En su opinión, lo que se plantea es “la confrontación de dos formas de entender la vida pública”.

Martínez ha contrapuesto “un Estado fuerte” y unas administraciones capaces de garantizar “la igualdad de oportunidades entre las personas y entre los territorios” frente a lo que ha denominado “el libre mercado y la ley de la selva”.

También ha recurrido a Castilla y León como ejemplo de lo que, según ha sostenido, ocurre cuando Vox entra en los gobiernos autonómicos.

Ha recordado la anterior legislatura y ha señalado la desaparición de áreas específicas relacionadas con ordenación del territorio, vivienda o igualdad.

“Cuando se entra a desmantelar desde el interior, como caballos de Troya, el Estado de derecho y las instituciones, es cuando se produce un deterioro sin precedentes de lo que hemos conseguido con el esfuerzo de muchas generaciones en este país”, ha afirmado.