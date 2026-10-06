Las cámaras iberoamericanas aprueban la Declaración de Valladolid: Mañueco defiende las "oportunidades" de CyL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, recibe a los participantes de la IV Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (AICO), este martes en las Cortes Miriam Chacón ICAL

Valladolid ha convertido el 140 aniversario de su Cámara de Comercio en un gesto de proyección exterior.

En el Castillo de Fuensaldaña, las cámaras iberoamericanas han aprobado la Declaración de Valladolid, un documento que por primera vez será elevado a los trabajos preparatorios de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, los días 4 y 5 de noviembre en Madrid.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha aprovechado la cita para reivindicar Castilla y León como "tierra de grandes oportunidades" ante representantes de 23 países: un territorio con empleo y exportaciones en cifras récord, dispuesto a tejer lazos comerciales con América, África y Asia.

Una Iberoamérica más integrada

La LIV Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (AICO) ha reunido a unos 250 representantes empresariales e institucionales de cuatro continentes, con la colaboración de la Junta, el Ayuntamiento y la Diputación de Valladolid y Banco Santander.

El texto consensuado apuesta por una Iberoamérica más integrada, conectada y abierta al mundo, y asume el compromiso de favorecer el comercio, la inversión, la cooperación empresarial y la internacionalización.

Las cámaras se comprometen también a impulsar la transformación digital, la formación, el talento y el emprendimiento, y a avanzar hacia modelos productivos más sostenibles en una transición que combine responsabilidad ambiental, competitividad y empleo.

Defienden, además, el arbitraje, la mediación y los demás mecanismos de solución de controversias como garantía de seguridad jurídica.

Para Víctor A. Caramanzana, presidente de la Cámara de Valladolid, es un día histórico: "por primera vez, los compromisos y la visión de las Cámaras lleguen a una Cumbre Iberoamericana".

Pide que la declaración no cierre una asamblea, sino que abra una etapa de cooperación. José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de AICO, ha subrayado el simbolismo del lugar: un acuerdo alcanzado en una ciudad donde, a lo largo de la historia, se han firmado pactos de alcance mundial.

Del Sur Global al arbitraje

Esa mirada no se queda en Iberoamérica. El panel 'Lazos empresariales y liderazgo del Sur Global' ha reunido a Rodríguez Cárdenas, a Aminou Akadiri, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de África Occidental, y a Josep Santacreu, presidente de la Cámara de Barcelona y de Ascame, para analizar las oportunidades entre Europa, África e Iberoamérica.

En paralelo se ha presentado la Fundación España-África, pensada para estrechar relaciones institucionales y empresariales, mientras la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial ha dedicado sesiones a la innovación jurídica y al uso de nuevas tecnologías en la resolución de controversias.

"Puente empresarial" desde las Cortes

Por la tarde, el escenario se trasladó a las Cortes de Castilla y León. Mañueco recibió a las delegaciones y recordó el dinamismo del PIB y de la producción industrial, además del apoyo de la Junta a quien quiera invertir, crecer o innovar.

Destacó las ayudas, financiación, internacionalización, digitalización y suelo industrial a precios competitivos, junto a la simplificación administrativa y la colaboración público-privada.

Citó el dato de la Comisión Europea que sitúa a Castilla y León como la región europea con mayor incremento en innovación entre 2018 y 2025, y felicitó a la Cámara por una iniciativa capaz de reunir líderes de varios continentes.

Caramanzana ha insistido en que el encuentro no se mide por los actos de estos días, sino por lo que ocurra después: las alianzas, los contactos y las decisiones empresariales.

"El comercio se ha movilizado de norte a sur", ha señalado, y ha defendido que Valladolid y Castilla y León deben ser, a partir de ahora, "un puente empresarial" con Iberoamérica, África y Asia.

La Declaración de Valladolid y esa red de relaciones recién tejida apuntan en la misma dirección: que la voz de las cámaras no se quede en el castillo de Fuensaldaña, sino que viaje a Madrid y, desde allí, a los mercados que están redibujando el mapa económico mundial.