La Junta declara la alerta por lluvias y tormentas en todas las provincias de Castilla y León

La Agencia de Protección Civil y Emergencias ha declarado la alerta en Castilla y León ante la alta probabilidad de lluvias y tormentas persistentes en todas las provincias, debido a la alta inestabilidad en España.

La alerta se declara desde las 10:00 horas de este sábado y con fecha de finalización a determinar en función de la evolución.

Se podrán registrar precipitaciones acumuladas de 15-20 mm en una hora de manera generalizada en todas las provincias, a excepción del sur de Salamanca, donde podrán alcanzar una precipitación acumulada de hasta 30 mm en una hora.

Las tormentas tendrán una distribución irregular, existiendo un riesgo significativo de producirse en algunos casos chubascos fuertes acompañados de granizo.

Se espera que esta situación se produzca, sobre todo, a partir del mediodía de hoy y continúe durante toda la jornada.

Durante el domingo se prevé que la situación de inestabilidad se mantenga, por lo que existe una alta probabilidad de lluvias y tormentas. De cara a comienzos de la semana que viene la situación es de incertidumbre.

Consejos de autoprotección

La Agencia de Protección Civil y Emergencias recuerda a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas de autoprotección para minimizar los efectos de las lluvias fuertes.

Se recomienda especialmente: evitar permanecer en lo alto de colinas o en montes, no resguardarse bajo los árboles, sobre todo si están aislados y alejarse de las verjas, alambradas y de todo tipo de objetos metálicos.

No bañarse y evitar estar próximo a canales, riachuelos, estanques, piscinas o pequeños lagos y evitar realizar deportes al aire libre y especialmente actividades como golf, bicicleta o montar a caballo.

Es aconsejable cerrar las puertas y ventanas de la vivienda porque las corrientes de aire pueden atraer los rayos.

Si la tormenta sorprende en la calle, protegerse bajo los edificios con estructuras de acero, con placas metálicas o con pararrayos y si la tormenta sorprende conduciendo, también es un buen refugio el vehículo completamente cerrado.