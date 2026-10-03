Castilla y León se moviliza este fin de semana por la vivienda tras el rechazo del Congreso a los decretos del Gobierno

Las capitales de Castilla y León suman este sábado y este domingo nuevas concentraciones por el derecho a la vivienda, un día después de que el Congreso de los Diputados tumbara los dos reales decretos-ley impulsados por el Ejecutivo.

El foco principal está en Valladolid, donde el Sindicato de Vivienda ha convocado una manifestación este sábado a las 19:00 horas en la plaza Fuente Dorada bajo el lema 'Contra el negocio de la vivienda, contra las migajas del Gobierno'.

El rechazo parlamentario se produjo este viernes. El primer decreto, el más amplio, cayó por 178 votos en contra y 172 a favor, con el no de PP, Vox, Junts y UPN. El segundo, centrado en la renovación automática de los contratos de alquiler, obtuvo 184 votos en contra y 166 a favor, al sumarse también PNV y Coalición Canaria.

Ambos textos, aprobados por el Consejo de Ministros el pasado martes y en vigor apenas unas horas, incluían la suspensión temporal de determinados desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional y límites a las compras especulativas-

También contemplaban la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, y medidas fiscales para inquilinos y pequeños propietarios. Su caída deja sin efecto esas disposiciones y devuelve el marco anterior.

La votación llegó en plena oleada de protestas desatada tras el desahucio, el 23 de septiembre en Madrid, de Maricarmen, una mujer de 87 años que fue desalojada en camilla de la vivienda en la que llevaba residiendo más de 70 años en Madrid.

Desde entonces se han multiplicado las acampadas, la de la Puerta del Sol de Madrid es la más visible, y las convocatorias de sindicatos de inquilinas y plataformas de vivienda, que hablan de un paso hacia la huelga general.

Manifestación en Valladolid

En toda España tendrán lugar cerca de medio centenar de movilizaciones entre el viernes y el domingo. En Valladolid la cita es de las más tardías del sábado. El Sindicato de Vivienda de Valladolid lanzó la convocatoria el 30 de septiembre, antes incluso de la votación, para protestar contra lo que califica de "tibios decretos" y exigir "cambios estructurales".

La marcha saldrá a las 19:00 de la plaza de Fuente Dorada y discurrirá por Ferrari, Duque de la Victoria, plaza de España, López Gómez, plaza de la Universidad, Arzobispo Gandásegui y plaza de Portugalete, con el final previsto hacia las 22:00. El Ayuntamiento ha anunciado cortes de tráfico en ese recorrido.

Los sindicatos Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT) de Castilla y León han confirmado la presencia de sus secretarios generales autonómicos, Ana Fernández de los Muros y Óscar Lobo.

Ambos sindicatos consideran "inaceptable" que una emergencia social quede bloqueada por el cruce de "intereses políticos" y recuerdan que, solo en la comunidad, cerca de 95.000 contratos de alquiler eran susceptibles de acogerse a la prórroga extraordinaria que ha decaído.

Otras capitales

El resto de capitales castellanas y leonesas también tienen agenda. En León, la Asamblea Vivienda León ha llamado a las 12:00 en la plaza de Guzmán, con recorrido hasta la plaza de San Marcelo y el lema 'La vivienda es un derecho, no un negocio'.

En Burgos, el Sindicato de Vivienda local concentra a las 20:00 en la plaza del Cid "en defensa de nuestras viviendas y contra la especulación", con un mensaje explícito hacia los vecinos de los bloques de Calzadas, Segovia y avenida de Cantabria, muchos de ellos mayores que afrontan la pérdida de casas en las que llevan décadas.

En Palencia hay convocatoria a las 19:30 en la plaza Pío XII. Segovia se movilizó ya el viernes a las 19:00 en la plaza de San Millán. Salamanca cierra el fin de semana el domingo a las 12:00 frente a la Subdelegación del Gobierno.

A estas citas se suman bloques de la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS), que ha difundido un cartel propio con las mismas plazas y horarios en Segovia, Burgos, León, Valladolid y Salamanca bajo la consigna 'Luchemos por la vivienda, luchemos por el socialismo'.

La organización, que la noche del viernes sacó una marcha nocturna de miles de personas desde Sol hasta Cibeles en Madrid, sostiene que la caída de los decretos es "vergonzosa" pero que tampoco constituían una solución de fondo, y llama a extender la protesta más allá de las acampadas.

El fin de semana deja así, en Castilla y León, un calendario denso que combina sindicatos de vivienda locales, apoyo de las centrales mayoritarias y convocatorias juveniles, todas ellas reactivadas por un rechazo parlamentario que ha dejado en el aire las medidas de urgencia y ha reabierto el debate sobre un posible adelanto electoral.