UGT y CC.OO. llaman a la gente "indignada y cabreada" a salir a la calle en Castilla y León tras caer los 'decretos Maricarmen'

Las reacciones a la caída de los 'decretos Maricarmen' han llegado rápidamente en las delegaciones autonómicas de CC.OO. y UGT en Castilla y León, que han llamado a la ciudadanía "indignada, cabreada y frustrada" a participar en las movilizaciones convocadas para este sábado, 3 de octubre, en todo el territorio.

"La suma de PP, Vox y Junts ha supuesto un duro revés a cientos de miles de familias de Castilla y León que están con un contrato en alquiler", ha lamentado el líder de UGT en la Comunidad, Óscar Lobo.

La secretaria general de CC.OO. en Castilla y León, Ana Fernández, por su parte, ha criticado los "intereses políticos de quienes han votado en contra" que "nada tienen que ver con lo que exige el movimiento social en las calles".

En este sentido, ha pedido "proteger a las inquilinas, el acceso a la vivienda digna, especialmente preocupante entre los jóvenes y a las personas más vulnerables, y ampliar el parque de vivienda pública".

Asimismo, ha recordado que Castilla y León tiene "amplias competencias en materia de vivienda" y que aquí "no se está aplicando la Ley estatal". Por todo ello, ha reclamado "políticas que permitan a las personas trabajadoras pagar una vivienda digna y que se les aumenten los salarios".

Lobo también ha incidido en el "jarro de agua fría" que supone la caída de los decretos para "un grupo muy importante de personas que están bajo la amenaza de desahucios en muchas capitales de provincia de Castilla y León".

En este sentido, ha denunciado que "cada vez resulta más difícil" a los trabajadores "llegar a fin de mes porque el alquiler del precio de la vivienda se come nuestros salarios" y ha pedido "responder de forma inmediata" a esta situación.

El líder de UGT en Castilla y León ha invitado a "mostrar nuestro rechazo, indignación y para que tomen nota de que esto no va a quedar así".

"Va a continuar la movilización en el tiempo porque tenemos que conseguir que la vivienda no sea un negocio al servicio de la especulación de unos pocos a costa de la vida de la mayoría", ha sentenciado.