PP y Vox pactan ahorro en las Cortes: un 25% menos en publicidad y un 30% menos para sindicatos a través del CES

Tijeretazo en las Cortes. El anteproyecto de la Sección 20, relativa a las Cortes y a las instituciones propias de Castilla y León, ya tiene forma, aunque con modificaciones respecto a pasadas convocatorias.

Esta partida, que hace un año fue la que retrasó la tramitación parlamentaria de las cuentas, queda ahora despejada con el acuerdo alcanzado en la Mesa de las Cortes.

La mayoría de PP y Vox despeja el camino de esta sección que, de acuerdo con el Reglamento de las Cortes, debe ser fijada por el Parlamento con anterioridad al registro del proyecto de ley de los nuevos presupuestos.

Eso sí, viene con recortes.

La Junta debe presentar las cuentas antes del 15 de octubre, según establece el Estatuto de Autonomía y tener el OK de este apartado ofrece la luz verde, aunque es cierto que llega con alguna polémica.

El portavoz de Vox, David Hierro, explicó que su formación ha planteado una reducción del gasto en distintas partidas y que han sido ratificadas por el grupo parlamentario popular.

En concreto, señaló una rebaja del 25% en publicidad institucional de las Cortes, del 30% en las aportaciones a sindicatos, organizaciones empresariales y organizaciones profesionales agrarias (OPAS) vinculadas al Consejo Económico y Social (CES), y del 33% en la promoción de cursos del CES.

“Reducimos un 25% la publicidad institucional en las Cortes. Es una reducción de gasto. También planteamos un 30% a sindicatos, patronal y OPAS del Consejo Económico y Social y un 33% en promoción de cursos del CES. Es una reducción muy importante”.

Hierro cifró el ahorro en torno a 100.000 euros en publicidad y 180.000 euros en el CES y aseguró que estas medidas suponen una “reducción considerable” de la Sección 20.

El portavoz de Vox afirmó además que su formación ha tenido acceso al borrador de los Presupuestos de la Junta, recibido el lunes, y que las reducciones planteadas se han incorporado a la propuesta. “Es reducir el gasto, que no es más que aplicar las medidas del Gobierno”, señaló.

Hierro defendió que existe “buen entendimiento entre Vox y PP” y aseguró que la propuesta de su formación ha sido asumida por los populares. “Una cosa es la Presidencia y otra la Mesa, compuesta por miembros de los grupos parlamentarios”, precisó.

El dirigente de Vox explicó que, tras conocer el borrador de las cuentas, su grupo consideró necesario introducir esas reducciones y que el planteamiento se ha trasladado a través de las instituciones propias.

Por su parte, la portavoz del PP, Leticia García, restó importancia al origen de la propuesta y rechazó que la aprobación de la Sección 20 pueda generar polémica.

“Ha sido por Vox y lo asumen?”, se le preguntó. García respondió que lo importante es que se apruebe el borrador de la Sección 20 y recordó que corresponde a la Mesa de las Cortes adoptar la decisión, un órgano en el que están representadas todas las formaciones.

“Entra un borrador y, como cualquier gestión, se estudia y se introducen cambios”, explicó.

La portavoz popular insistió en que se trata de “un ajuste durante esta semana” y que permitirá cerrar la parte presupuestaria correspondiente a las Cortes de Castilla y León. “Se va a poder presentar el presupuesto en tiempo y en plazo y será un magnífico presupuesto”, afirmó.

García reconoció que la propuesta de reducción partió de Vox, pero subrayó que fue posteriormente asumida en el marco del acuerdo entre ambas formaciones.

“PP y Vox nos regimos en la tramitación de los presupuestos por un principio de austeridad y contención del gasto. Y así se ha aprobado”, señaló.

Preguntada por si podrían repetirse errores del pasado y por su etapa como consejera de Industria, cuando tuvo relación con los sindicatos para solucionar la crisis creada por Vox, García descartó problemas: “No veo ningún problema. Somos dos partidos políticos que sostenemos un Gobierno y lo hacemos en virtud a un acuerdo”.

La portavoz del PP añadió que uno de los principios incluidos en ese acuerdo es que “el gasto tiene que ser reducido y evitar lo superfluo”. “No habrá ningún problema en el presupuesto. No le veo ningún problema”, concluyó.

El importe total de los créditos destinados a las Cortes de Castilla y León asciende a 24,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,62 % respecto al presupuesto anterior.

Por su parte, los proyectos de presupuestos de las Instituciones Propias contemplan una dotación de 2,4 millones de euros para el Procurador del Común; 7,2 millones de euros para el Consejo de Cuentas; 2,095 millones de euros para el Consejo Económico y Social (CES); 3,2 millones de euros para el Consejo Consultivo de Castilla y León; y 1,4 millones de euros para la Secretaría General de las Instituciones Propias.

Una vez aprobados por la Mesa de las Cortes, estos proyectos serán remitidos a la Junta de Castilla y León para su incorporación al Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad y continuar su tramitación conforme al procedimiento establecido.