. La portavoz del PP en las Cortes, Leticia García, durante la Junta de Portavoces Rubén Cacho / ICAL .

El PP de Castilla y León coincide con Carlos Martínez en algo: ambos piden elecciones generales a Pedro Sánchez

Por fin PP y PSOE en Castilla y León coinciden en algo. La portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, reclamó este viernes la convocatoria anticipada de elecciones generales si el Congreso de los Diputados no convalida esta tarde los dos reales decretos-ley en materia de vivienda.

“En eso sí que estamos de acuerdo. Nos parece absolutamente necesario y urgente ya la convocatoria de elecciones”, afirmó, después de que el secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, se pronunciara también a favor de adelantar los comicios.

García realizó estas declaraciones tras la reunión de la Junta de Portavoces de las Cortes, en una comparecencia en la que también cargó contra el líder socialista en la Comunidad por su posición ante los próximos presupuestos autonómicos.

A juicio de la dirigente popular, el rechazo de Martínez a las nuevas cuentas sitúa al portavoz socialista en "modo electoral".

La portavoz del PP fue más allá al asegurar que “todo le sale mal” a Martínez y augurar que se “hundirá” junto al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

El PP critica la política de vivienda del Gobierno

La tramitación de los dos decretos de vivienda centró buena parte de las críticas de García, que calificó de “esperpento” la situación que, a su entender, se está “viendo y sufriendo”.

La dirigente popular consideró que las medidas llegan como una “reacción mala y tardía” ante un problema que atribuyó a la gestión del Ejecutivo central durante los últimos ocho años.

En su opinión, el Gobierno de España no solo ha sido incapaz de resolver las dificultades de acceso a la vivienda, sino que las ha agravado.

Frente a esta situación, defendió las políticas aplicadas por la Junta de Castilla y León, que aseguró que ofrecen resultados y se sustentan en la seguridad jurídica.

Por último, la dirigente del PP afeó a Carlos Martínez que apelara a la responsabilidad del PP en relación con la votación de los decretos.