El paro crece un 2,4% en septiembre en Castilla y León, mientras la afiliación suma 1.440 personas

Y después del verano…el mercado laboral de Castilla y León cerró septiembre con un repunte del desempleo que devuelve la cifra de parados por encima de la barrera de los 100.000.

En concreto, las oficinas de los servicios públicos de empleo registraron 2.394 desempleados más que en agosto, lo que supone un incremento del 2,43%, hasta alcanzar un total de 100.717 personas en paro, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Por su parte, el número de afiliados a la Seguridad Social en Castilla y León se elevó ligeramente un 0,01 por ciento en la Comunidad en el mes de septiembre, al ganar 1.440 efectivos, aunque se mantiene la cifra total por encima del millón, con 1.020.528.

Este aumento es inferior al registro marcado en el conjunto del país, que se aceleró en el noveno mes del año, con 92.327 ocupados de media respecto a agosto, un 0,41 por ciento más, el mayor incremento en un mes de septiembre desde que hay registros.

El incremento registrado en la Comunidad duplica con creces el comportamiento del conjunto de España, donde el paro aumentó un 1% durante el mismo periodo.

Castilla y León anotó así el cuarto mayor aumento del país en términos absolutos y el quinto en términos relativos.

El dato contrasta además con el comportamiento registrado en septiembre del año pasado. Entonces, el desempleo descendió en 156 personas respecto a agosto, un 0,16%, frente al repunte experimentado este año.

La evolución interanual tampoco resulta favorable. En los últimos doce meses, Castilla y León acumula 2.694 desempleados más, un aumento del 2,75%, mientras que en el conjunto nacional el paro se redujo un 1,74%.

La Comunidad registra de este modo el cuarto mayor incremento interanual en cifras absolutas y el quinto en términos porcentuales.

El dato supone además un cambio respecto a la trayectoria que venía mostrando el mercado laboral regional.

El aumento interanual del desempleo se prolonga ya durante dos meses consecutivos, después de una racha de 63 meses ininterrumpidos de descensos.

La comparación con septiembre de 2024 evidencia la magnitud del cambio. Hace un año, Castilla y León contabilizaba 5.273 parados menos que doce meses antes, lo que representaba un descenso interanual del 5,10%. Ahora, en cambio, el desempleo crece en 2.694 personas y rompe la tendencia descendente mantenida durante más de cinco años.

Con el repunte de septiembre, la cifra de desempleados registrados en la Comunidad vuelve a situarse por encima de los 100.000, un umbral que no se alcanzaba en los meses anteriores y que refleja el cambio de comportamiento experimentado por el desempleo regional tanto en la comparación mensual como en la interanual.

Valoración de la Junta

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, consideró hoy que los datos de paro registrado conocidos hoy constatan la “coherencia” prevista por la Junta para 2026 y que Castilla y León “seguirá creciendo” en términos económicos, si bien “lo está haciendo a un nivel menor que lo hizo en el ejercicio precedente”.

Minutos antes de participar en la Comisión de seguimiento del IV Acuerdo Marco para la Competitividad y la Innovación Empresarial 2021-2027 y según las declaraciones recogidas por Ical, el consejero manifestó que septiembre “siempre es un mes donde se incrementa el nivel de paro” y lo contrapuso a la presentación ayer en las Cortes de Castilla y León del límite de gasto no financiero, que acompañaba al escenario macroeconómico, el cual “va en este sentido” que hoy marcan las cifras de paro registrado.