Ya es oficial: 1,6 millones de euros para financiar 95 proyectos de investigación sanitaria en Castilla y León

La Consejería de Sanidad y Bienestar Social, a través de la Gerencia Regional de Salud, ha resuelto la convocatoria de proyectos de investigación biosanitaria, gestión sanitaria y atención sociosanitaria a desarrollar en los centros del Sistema Público de Salud.

Todo en Castilla y León y para este año 2026 en el que se van a financiar 95 proyectos de investigación con una inversión total que asciende a los 1.607.488,58 euros.

La resolución culmina un proceso competitivo en el que se presentaron 298 propuestas de investigación, de las que 239 fueron finalmente evaluadas por la Comisión de Valoración.

Asimismo, 22 solicitudes fueron excluidas por incumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria y 37 se consideraron desistidas al no atender los requerimientos de subsanación.

Los proyectos seleccionados representan el 40 % de las iniciativas evaluadas y reflejan el elevado nivel científico y la capacidad investigadora de los profesionales del Sistema Público de Salud de Castilla y León.

Esta convocatoria se enmarca en el desarrollo del Plan Estratégico de Investigación e Innovación en Salud de Castilla y León 2023-2027 (PEIISCyL) y en los objetivos de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación.

Para una Especialización Inteligente (RIS3), orientados a fortalecer la transferencia del conocimiento, impulsar la investigación aplicada y acelerar la incorporación de la innovación y la tecnología a la práctica asistencial.

La investigación biosanitaria

La convocatoria refleja la fortaleza de una red autonómica de investigación distribuida por todo el territorio de Castilla y León, en la que participan centros sanitarios de las nueve provincias y de todos los niveles asistenciales.

Los proyectos seleccionados se desarrollarán en hospitales universitarios y complejos asistenciales, hospitales comarcales, gerencias de Atención Primaria y la Gerencia de Emergencias Sanitarias.

De esta manera, se consolida un modelo de investigación conectado, colaborativo y orientado a las necesidades reales de los ciudadanos.

Por áreas, los proyectos financiados se distribuyen de la siguiente manera:

Salamanca: 40 iniciativas, con una financiación aproximada de 723.091 euros.

Valladolid (Este y Oeste): 32 proyectos, con una financiación aproximada de 537.562 euros.

León: 7 iniciativas, con una financiación aproximada de 127.089 euros.

Burgos: 5 proyectos, con una financiación aproximada de 68.640 euros.

Soria: 3, con una financiación aproximada de 43.285 euros.

El Bierzo: 3, con una financiación aproximada de 30.656 euros.

Palencia, Segovia, Zamora y Ávila: un proyecto financiado en cada una, con una financiación aproximada de 57.326 euros.

Gerencia de Emergencias Sanitarias: una iniciativa, con una financiación aproximada de 19.840 euros.

Los resultados evidencian la consolidación de polos de excelencia investigadora en Salamanca, Valladolid, León y Burgos, al tiempo que muestran la creciente capacidad investigadora en áreas como El Bierzo, Soria, Palencia, Segovia, Zamora y Ávila.

Talento investigador

La participación de Atención Primaria y Emergencias Sanitarias evidencia el compromiso de la Consejería por extender la actividad investigadora a todos los ámbitos del sistema sanitario y favorecer la generación de conocimiento allí donde se presta la atención a los ciudadanos.

La resolución pone de manifiesto la existencia de una red autonómica de investigación consolidada, integrada por profesionales de los distintos niveles asistenciales.

Del total de los proyectos financiados:

65 proyectos corresponden a la modalidad de Atención Hospitalaria Grupo I, con una financiación de 1.161.770 euros.

7 proyectos pertenecen a la modalidad de Atención Hospitalaria Grupo II, desarrollados principalmente en hospitales de menor tamaño en la capital de provincia y comarcales, con una financiación de 117.615,33 euros.

22 proyectos se desarrollarán en Atención Primaria, con una financiación de 308.263,25 euros.

Un proyecto corresponde a la modalidad de Emergencias Sanitarias, con una financiación de 19.840 euros.

Investigación al servicio de los ciudadanos

Los proyectos financiados abordan algunos de los principales retos sanitarios actuales y evidencian una clara orientación hacia la investigación aplicada y la generación de valor para los ciudadanos.

Entre las áreas con mayor presencia destacan la medicina personalizada y de precisión, las enfermedades oncológicas y hematológicas, las patologías cardiovasculares e infecciosas, la salud mental, el envejecimiento y la cronicidad, así como los cuidados, la salud comunitaria y la atención a colectivos vulnerables.

Asimismo, la convocatoria incorpora un importante número de iniciativas orientadas a la aplicación de tecnologías emergentes en el ámbito sanitario, especialmente en áreas como la inteligencia artificial, el análisis avanzado de datos, la salud digital y la optimización de los procesos asistenciales y organizativos, en línea con las prioridades establecidas por el sistema sanitario y las estrategias regionales de investigación e innovación.

Los proyectos financiados ponen de manifiesto la creciente integración de la innovación tecnológica en la investigación sanitaria.

Entre ellos se encuentran investigaciones que incorporan herramientas de inteligencia artificial para el diagnóstico y la toma de decisiones clínicas basadas en la inteligencia artificial, técnicas avanzadas de caracterización genética y molecular.

Aplicaciones de medicina personalizada y de precisión, soluciones de telemedicina, tecnologías de realidad virtual y modelado tridimensional, así como la identificación de nuevos biomarcadores con potencial aplicación en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

Esta apuesta por la innovación tecnológica permitirá acelerar la transferencia del conocimiento a la práctica clínica y contribuirá a ofrecer una atención más personalizada, efectiva y segura para los pacientes de Castilla y León.

La resolución refleja también el creciente protagonismo de categorías profesionales distintas a las tradicionalmente vinculadas a la investigación biomédica.

Aunque la mayoría de los proyectos financiados están liderados por profesionales de Medicina, la convocatoria incorpora también investigadores procedentes de otras disciplinas como Enfermería, Biología, Farmacia, Fisioterapia.

Y también otros perfiles sanitarios y científicos, consolidando un enfoque multidisciplinar orientado a resolver problemas reales de salud y de organización asistencial.

En concreto, entre los investigadores principales de los proyectos financiados figuran 73 profesionales de Medicina, 15 de Enfermería, 2 de Biología, 2 de Farmacia y 1 de Fisioterapia, Bioquímica y otros perfiles vinculados a la investigación y la innovación en salud.

Colaboración con otros agentes del ecosistema

Muchos de los proyectos seleccionados cuentan con la participación de investigadores colaboradores pertenecientes a universidades, institutos de investigación sanitaria, estructuras de apoyo a la investigación y otros agentes del ecosistema de innovación de Castilla y León.

En los equipos de investigación participan profesionales vinculados a la Universidad de Salamanca, la Universidad de Valladolid, la Universidad de León, la Universidad de Burgos, la Universidad Católica de Ávila y la Universidad Europea Miguel de Cervantes.

Así como a entidades de referencia como el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), el Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León (ICSCYL), el Centro de Investigación del Cáncer (CIC), el Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCyL) y distintos grupos integrados en el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER).

Además, colaboran profesionales de otras fundaciones, centros sanitarios y organismos públicos de ámbito regional y nacional.

En conjunto, los proyectos seleccionados incorporan más de cuarenta colaboraciones con entidades externas, lo que pone de manifiesto la capacidad del Sistema Público de Salud de Castilla y León para trabajar en red con el ámbito académico, científico y tecnológico, para facilitar el desarrollo de investigaciones de mayor impacto y alcance.

La Consejería de Sanidad y Bienestar Social reafirma con esta convocatoria su apuesta por una investigación orientada a generar valor para los ciudadanos, mejorar los resultados en salud, avanzar hacia una atención más personalizada y contribuir al desarrollo económico y social de Castilla y León mediante la ciencia, la tecnología y la innovación.

Los 95 proyectos financiados constituyen una muestra del potencial científico existente en el Sistema Público de Salud de Castilla y León y refuerzan el papel de sus profesionales como generadores de conocimiento, innovación y soluciones para responder a los desafíos presentes y futuros de la atención sanitaria.