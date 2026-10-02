Inauguración del Auditorio La Baranda en Baltanás (Palencia). Al acto acuden el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Muñeco; en la imagen saluda a la alcaldesa María José de la Fuente Brágimo ICAL

Mañueco avanza una “importante mejora” de la financiación de ayuntamientos y diputaciones en 2027

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado este viernes que los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 contemplarán una “importante mejora” de la financiación destinada a ayuntamientos y diputaciones provinciales.

Mañueco ha realizado este anuncio durante la inauguración del Auditorio-Centro de Congresos La Baranda, en Baltanás (Palencia), donde ha defendido el compromiso de la Junta con las entidades locales y con la prestación de servicios en todo el territorio.

“Habrá una importante mejora destinada a la colaboración, por un lado con los ayuntamientos y por otro lado también con las diputaciones provinciales”, ha asegurado el presidente autonómico.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha defendido que los municipios deben disponer de una mayor capacidad económica para desarrollar su labor y que las diputaciones cuenten también con el respaldo de la Junta para seguir actuando sobre el territorio.

Mañueco ha reivindicado especialmente el papel de las administraciones locales en el medio rural, donde ayuntamientos y diputaciones resultan fundamentales para garantizar servicios y mantener la cohesión territorial de Castilla y León.

En este sentido, ha definido a los municipios como “el nervio esencial que vertebra, que estructura el territorio” y ha apostado por mantener una política de colaboración permanente entre las distintas administraciones.

El presidente de la Junta ha recordado además que durante la pasada legislatura los fondos destinados a la provincia de Palencia a través de la cooperación local general fueron, según ha destacado, “los más altos de la historia”.

Mañueco ha vinculado así la futura mejora presupuestaria con una apuesta por reforzar los recursos de las entidades locales y su capacidad para prestar servicios, especialmente en los pequeños municipios de la Comunidad.