El líder del PSOE en Castilla y León apuesta por las elecciones si caen los dos decretos: “Me pide el cuerpo convocar”

Carlos Martínez no da por hecho que España vaya a unas nuevas elecciones, pero tampoco cierra esa posibilidad si finalmente los decretos de vivienda no consiguen superar este viernes el trámite en el Congreso.

El secretario general del PSOE de Castilla y León reclama todavía “un giro de guion” de última hora y apela a la responsabilidad de los grupos parlamentarios antes de una votación que puede marcar el futuro inmediato de la legislatura.

“Tengo fe en que salga. Un giro de guion de última hora” ha señalado Martínez, que considera que la presión sobre los grupos que pueden impedir la aprobación de las medidas debe ser “abrumadora”.

El dirigente socialista ha defendido la necesidad de intervenir en el mercado de la vivienda y ha reclamado al PP que permita que los decretos superen el primer obstáculo parlamentario para abrir después un proceso de negociación.

El PP y Vox han confirmado su rechazo a las medidas y Junts mantiene una posición contraria, mientras el Ejecutivo ha intentado hasta el último momento atraer a los grupos que permitan convalidar los decretos.

Martínez, sin embargo, evita centrar la responsabilidad exclusivamente en la formación de Carles Puigdemont, que ha sido socio de gobierno progresista en estos cuatro años.

Su discurso apunta directamente al Partido Popular y a Alberto Núñez Feijóo.

“Estamos poniendo el foco permanentemente en la derecha catalana, pero el foco está en el señor Feijóo, el foco está en la derecha”, ha afirmado denominando ahora a Junts partido de derecha y sacándolo del gobierno progresista.

A su juicio, el debate debe situarse en “qué va a hacer el PP” y hasta dónde está dispuesto a llegar para impedir que salgan adelante las medidas de vivienda.

El dirigente socialista ha cuestionado también que el Partido Popular pueda terminar rechazando unas medidas que, según defiende, pretenden dar respuesta a uno de los principales problemas sociales.

“¿A quién va a dejar tirado hoy la derecha una vez más?”, ha planteado.

“Me pediría el cuerpo convocar”

Preguntado directamente por qué haría ante un eventual fracaso de los decretos y por la posibilidad de convocar elecciones,

Martínez ha evitado anticipar una decisión. “No sé lo que va a suceder, no tengo la bola mágica”, ha respondido.

Pero sí ha reconocido cuál sería su reacción personal ante una nueva convocatoria electoral: “Si me dice qué haría usted, a mí me pediría el cuerpo convocar. A mí me pediría el cuerpo convocar”.

El líder socialista ha matizado inmediatamente esa afirmación: “Por desgracia sí. Para ponerlo frente al espejo. Pero no me tocaría”.

Martínez reclama negociar la vivienda

Martínez ha defendido que todavía existe margen para el acuerdo. El secretario general del PSOE de Castilla y León ha asegurado que los socialistas están dispuestos a negociar el contenido de las medidas y ha defendido la búsqueda de consensos en las políticas consideradas estratégicas.

“Nosotros estamos dispuestos a negociar, porque entendemos que las políticas con mayúsculas de Estado, o las políticas con mayúsculas de Comunidad, tienen que buscar una banda de consenso”, ha señalado.