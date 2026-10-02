Imagen de la administración de Guijuelo que ha dado el premio. Fotografía: Loterías y Apuestas del Estado.

Doble alegría en dos municipios de Castilla y León con La Primitiva: el bote asciende a los 31 millones

En el sorteo de La Primitiva de este jueves, 1 de octubre, no se han registrado boletos acertantes de categoría especial (6 aciertos y el reintegro).

Por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo, un único acertante de primera categoría con categoría especial podría ganar 31.000.000,00 euros.

De primera categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor número 1.540 de Aguas Nuevas-Albacete, situado en Pasico, 3. Se va a llevar 1.269.667,82 euros.

De segunda categoría (5 aciertos y el complementario) se han sellado un total de cinco boletos.

Dos de ellos han sido validados en Castilla y León, en concreto en la administración número 3 de San Andrés del Rabanedo (León), y en la número 2 de Guijuelo (Salamanca).

Los agraciados se van a llevar un total de 41.178,42 euros.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números 14-16-45-22-33-04. El complementario ha sido el 46, el reintegro el 7 y el Joker ha sido el 6965325.