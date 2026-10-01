El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Rubén Cacho Ical

La Junta aprueba el techo de gasto de Castilla y León, que anticipa un incremento del presupuesto para 2027

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado luz verde este jueves, 1 de octubre, al límite de gasto no financiero para el año 2027, situándose en 15.104,54 millones de euros, lo que anticipa ya que el Presupuesto General de la Comunidad (PGC) verá aumentadas sus cuantías con respecto al último aprobado en 2024.

Según ha explicado el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, este es el paso previo a que el límite de gasto no financiero sea aprobado en las Cortes de Castilla y León para, posteriormente, poder ya presentar el proyecto de ley de los PGC.

El acuerdo será llevado este viernes a la mesa de las Cortes para que los grupos parlamentarios lo debatan el próximo 7 de octubre. Asimismo, esperan que el día 8 llegue el informe del Consejo Consultivo sobre el proyecto de ley de medidas financieras, administrativas y fiscales que acompañan al presupuesto.

Una vez dados estos dos pasos previos, la Junta ya estará en disposición de presentar el proyecto de ley de los presupuestos, "cumpliendo los plazos que establece el estatuto".

"Espíritu de colaboración"

A diferencia de 2025 y 2026, en los que la Junta, gobernada en solitario por el PP, no pudo sacar adelante unos presupuestos generales de la comunidad, en esta ocasión, fruto de su Gobierno de coalición con Vox, han podido disfrutar de un "espíritu muy bueno de colaboración" a la hora de elaborar las cuentas.

En este sentido, Carriedo ha ensalzado la "ventaja" con la que se partía en Castilla y León y es que se está "traduciendo a un presupuesto un pacto de Gobierno".

"Es un elemento relevante. Hemos presentado un pacto, se hizo público, se llevó a las Cortes en la sesión de investidura y ese pacto tiene un nivel muy alto de concreción tanto en las medidas como en los plazos", ha subrayado.

Las 324 medidas contempladas en el documento tienen especificados sus plazos de ejecución, por lo que "esto facilita mucho hacer un presupuesto". "Nos hemos guiado por este acuerdo, hemos tenido una hoja de ruta y ha hecho más sencillo que los consejeros y las distintas visiones vengan a focalizarse en el objetivo básico, cumplir el acuerdo de gobierno", ha reiterado.

El límite de gasto no financiero

El límite de gasto no financiero este jueves aprobado en el Consejo de Gobierno de la Junta aborda dos cuestiones principales. Una primera que calcula los ingresos para el próximo ejercicio y una segunda que establece la cifra de este límite.

El techo de gasto no financiero para 2027 aprobado por la Junta representa, además, el más alto desde que el Ejecutivo calcula esta magnitud de referencia para la elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad.

Además, también ha permitido conocer que Castilla y León ha experimentado en 2026 una "evolución más favorable de lo previsto inicialmente" en términos macroeconómicos. Tanto es así que el crecimiento estimado del 2,2%, realmente ha sido de un 2,7%.

Para el próximo ejercicio, los cálculos de la Junta sitúan el crecimiento en un 2,3% y, aunque a menor ritmo que este año, para Carriedo es un aspecto "positivo".

Asimismo, prevén que la tasa de paro se sitúe en un 8,1% y el déficit público se reduzca, al igual que este año, un 0,1% dentro del Producto Interior Bruto (PIB).

Todas estas cifras macroeconómicas ya han sido avaladas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef). Una vez se apruebe el límite de gasto no financiero, la Junta prevé ya presentar el proyecto de los presupuestos, al que habrá que unir también el gasto financiero.

Aunque Carriedo ha evitado anticipar acontecimientos, sí ha admitido que la cifra al alza del límite de gasto no financiero, que crece un 6,5% respecto al techo de 2026, "marca una tendencia" a su vez en los presupuestos, por lo que se espera que estos también tengan un importante incremento respecto a los últimos vigentes.