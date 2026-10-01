Donald Trump Jr. en una fotografía de su Instagram. El Español

Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente, vuela desde el aeropuerto de Villanubla tras una jornada de caza en Palencia

Una visita exprés pero con mucho renombre. Puede sonar a inocentada del 28 de diciembre, pero no, estamos en octubre.

Y es que el hijo mayor de Donald Trump, que comparte nombre y apellido con el presidente de Estados Unidos, ha estado en Palencia y ha usado el aeropuerto de Villanubla. ¿Para qué?

Pues todo tiene su sentido. Este pasado martes ha disfrutado de una jornada de caza en la provincia de Palencia.

Para al día siguiente, partir hacia Italia. Así es como pasó por el aeródromo vallisoletano. Según han confirmado fuentes oficiales a este medio, lo hizo por Villanubla en el día de ayer y tomó un jet privado, en concreto una aeronave Hawker 800 (jet bimotor).

Donald Trump Jr., vicepresidente ejecutivo de The Trump Organization, tomó un vuelo operado por la compañía italiana Aliserio, especializada en viajes de lujo.

El aparato despegó un minuto antes de las 10 de la mañana y llegó a la capital italiana a las 12.10 horas. Poco más de dos horas de plácido vuelo.

Así, Trump Jr. participó el martes en una jornada cinegética en un coto de la provincia de Palencia, en una actividad organizada por el propietario de Beretta Holding, grupo empresarial italiano especializado en armas de fuego, óptica, munición y equipamiento relacionado con la caza y el tiro deportivo.

Tras la jornada en tierras palentinas, Trump Jr. se desplazó hasta Valladolid para emprender viaje hacia Italia a primera hora del miércoles.

Su paso por Villanubla se produjo con discreción como demuestra que hasta un día después no se ha sabido nada.

No es la primera visita de Donald Trump Jr. a Castilla y León. El hijo mayor del presidente estadounidense ya estuvo en la Comunidad en 2019, cuando fue localizado en Cabrejas del Pinar, en la provincia de Soria, acompañado por uno de sus hijos.

También ha participado en otras jornadas cinegéticas en territorio español, entre ellas en la provincia de Soria y en la Sierra de Gredos, en Ávila. Vamos, que está claro que esta zona le gusta, y mucho, para su afición.