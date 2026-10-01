CSIF pide equiparar los sueldos de los docentes de CyL a los de territorios con las retribuciones más elevadas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical en la Mesa Sectorial de Educación en Castilla y León, “niega que todas las reivindicaciones sindicales de los docentes estén atendidas” como “declaró la consejera de Educación”.

Además, sitúa entre las principales prioridades del sindicato, “avanzar en la equiparación salarial del profesorado de la Comunidad” con el de “aquellos territorios que presentan las retribuciones docentes más elevadas”.

Por ello, CSIF reclama la apertura de una negociación específica sobre las “condiciones retributivas y el cumplimiento de las cuestiones que permanecen pendientes del Acuerdo de 22 de septiembre de 2025”.

Entre ellas, “las mejoras en la atención a la diversidad, la reducción de la burocracia, la dotación de personal de administración y servicios en los centros” y también “la mejora de permisos y licencias del profesorado” entre otras cuestiones.

El sindicato destaca que las mejoras introducidas en los sexenios y en la carrera profesional han permitido avances salariales, aunque considera que todavía “resultan insuficientes”. En concreto, reclama que se elimine la “incompatibilidad existente entre ambos complementos”.

Otra de las peticiones de la organización pasa por acelerar la tramitación del preacuerdo alcanzado el pasado 27 de julio sobre reconocimiento de tutorías y reducción de jornada para los docentes mayores de 55 años, que finalmente se firmará el 9 de octubre, con su inminente publicación en el BOCyL.

CSIF ha hecho esta valoración en la jornada autonómica de Educación que ha realizado este jueves 1 de octubre en Ávila, con la asistencia de 120 delegados de las nueve provincias de la Comunidad y la participación del presidente nacional del sindicato, Miguel Borra, y el responsable del sector nacional de Educación, Mario Gutiérrez.

Precisamente, Gutiérrez ha advertido, en una comparecencia ante los medios, que el nuevo informe ‘Panorama de la Educación 2026’ de la OCDE, que se acaba de conocer, confirma los diagnóstico y alertas de CSIF sobre la educación en España y en la Comunidad.

Entre ellas la elevada precariedad (récord de 7.834 plazas temporales con una tasa de interinidad del docente del 34,5 % en Castilla y León), aulas sobrecargadas de alumnos, estrés burocrático y laboral y déficit de inversión.

El responsable nacional de Educación en CSIF ha insistido en la “urgente necesidad” de reformular el sistema educativo de España mediante un Pacto de Estado por la Educación, a la vista -además- de los resultados obtenidos en el último informe PISA, “los peores para España de su serie histórica”.

Un pacto que debe tener como principales ejes la estabilidad normativa, el incremento de la inversión en educación, eliminar diferencias en financiación entre comunidades autónomas, reducción de ratios y un Estatuto Docente para reforzar de las plantillas, bajar la interinidad y mejorar las condiciones laborales del profesorado.

Plazas de catedráticos

Por otra parte, la presidenta del sector autonómico de Educación en CSIF Castilla y León, Isabel Madruga, ha aludido a la convocatoria de las 1.000 plazas de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria contempladas en la Oferta de Empleo Público de 2025.

Por ser otra de las cuestiones prioritarias, y que “ha vuelto a ser reclamada en la Mesa Sectorial”.

Asimismo, propone analizar la posibilidad de establecer mecanismos de promoción profesional similares para el Cuerpo de Maestros, adaptados a sus particularidades, que permitan reconocer la experiencia, la formación y la evolución profesional de los docentes a lo largo de su trayectoria.

Pagas extraordinarias íntegras

El presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, presente en la jornada de Educación celebrada en Ávila, ha subrayado la reclamación hecha al Gobierno, para que recupere “íntegramente” las pagas extraordinarias de los empleados públicos, recortadas en 2010, instándole a que incluya las partidas necesarias en la propuesta de Presupuestos Generales del Estado para 2027.

CSIF espera que, en los próximos meses, se produzca un fallo del Tribunal Constitucional en relación con el recurso de amparo admitido a trámite en diciembre de 2024, motivado por el veto del Congreso a debatir una Iniciativa Legislativa Popular sobre ese asunto.

En cuanto a la defensa de Muface, que también es una cuestión que inquieta enormemente a los docentes, Borra ha explicado que CSIF ha trasladado la problemática de la Mutualidad a la Comisión Europea, la Embajada de España en Bruselas y la Confederación de Sindicatos Independiente.

Una medida internacional que busca defender el modelo sanitario del mutualismo en España, y denunciar y parar el deterioro diario y los recortes de esa asistencia.

Vivienda y compensaciones por movilidad

Isabel Madruga ha informado de una carta remitida a la consejera de Educación el pasado 22 de septiembre, en la que solicita la convocatoria de una Mesa Sectorial para negociar y acordar un plan autonómico de vivienda y movilidad para el docente.

Y en este sentido, Mario Gutiérrez ha dicho que CSIF ha registrado una petición formal ante el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, exigiendo la reforma de la actual Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, porque “ignora por completo a los profesionales que sostienen los servicios públicos esenciales en los territorios tensionados o despoblados”.

Las dificultades para encontrar una solución residencial y la pérdida del poder adquisitivo, como consecuencia de la movilidad inherente al trabajo y función docente, ha llevado a CSIF a pedir a la administración que ofrezca medidas que ayuden a resolver el problema.

Todo con ayudas económicas o habilitación de viviendas públicas de uso docente en los municipios rurales y plazas de difícil desempeño, así como más compensaciones por kilometrajes, dietas e itinerancias, o refuerzos en las coberturas de seguro por desplazamientos por razón del servicio.