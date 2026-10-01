El exdirector de Caza, Pesca y Medio Rural de la Junta de Castilla y León, Ignacio de la Fuente Cabria, cesado este jueves. Ical

Cesan al director general de Caza y Pesca, de Vox, por razones "organizativas" tras la polémica de los visores

La Junta de Castilla y León ha comunicado este jueves, 1 de octubre, el cese del director general de Caza, Pesca y Medio Rural, Ignacio de la Fuente Cabria, por cuestiones "organizativas", aunque se produce unos pocos días después de que el alto cargo se viera involucrado en una polémica por autorizar visores térmicos nocturnos para la caza.

Así lo ha trasladado tras el Consejo de Gobierno celebrado esta mañana el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien ha incidido tras ser preguntado por los periodistas en que su cese "nada tiene que ver con las decisiones en el ámbito de sus competencias".

"Nada de esto ha influido, lo que nos ha transmitido el consejero (Joaquín Antonio Pino) es que son cuestiones organizativas", ha insistido Carriedo.

Será el director general de Política Ambiental, José Guirao Sola, quien asuma las competencias de De la Fuente Cabria hasta que se nombre a un nuevo responsable de Caza, Pesca y Medio Rural, según ha trasladado el portavoz.

De la Fuente Cabria, que fue nombrado por Vox, ostentaba el cargo desde el pasado 3 de julio y hace unos días Ecologistas en Acción exigió su cese después de que informara favorablemente sobre una propuesta que abogaba por autorizar la utilización de diversos dispositivos auxiliares para la actividad cinegética, entre los que se encontraban los visores térmicos.

La organización hizo hincapié entonces en que la medida no se ajustaba a la Ley de Caza de Castilla y León y anunció que recurrirá la orden en la que se incluye la propuesta.

Ahora, el ya exdirector general de Caza, Pesca y Medio Rural deja el cargo por cuestiones "organizativas", sin que la Junta achaque dicha decisión a la polémica a pesar de que haya habido "alguna queja" sobre las medidas que tomó durante el desempeño de sus funciones.