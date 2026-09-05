Triple alegría con la Lotería Nacional en dos pueblos y una capital de provincia de Castilla y León
La Lotería Nacional de este sábado ha dejado parte del segundo premio y parte del tercero en nuestra Comunidad.
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El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado ha dejado una triple alegría en Melgar de Fernamental (Burgos) y también en Ágreda (Soria), con parte del segundo premio y en Ávila, con parte del tercero.
El primer premio ha ido a parar al número 26.246 y a Torrent (Valencia), en un premio con 1.500.000 euros al número.
El segundo premio, con 300.000 euros al número ha sido para el 22.443 y ha dejado billetes en Melgar de Fernamental (Burgos), en la administración de la Plaza España, 24, y también en Ágreda (Soria), en la Plaza Mayor 2.
El tercer premio, con 150.000 euros al número, ha sido para el 25.481 y también ha caído en Ávila, en la calle San Millán, 2.
Los reintegros han sido los números 6, 3 y 5.