Triple alegría con la Lotería Nacional en dos pueblos y una capital de provincia de Castilla y León

Sorteo Extraordinario de San Valentín de la Lotería Nacional Fotografía de archivo.

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado ha dejado una triple alegría en Melgar de Fernamental (Burgos) y también en Ágreda (Soria), con parte del segundo premio y en Ávila, con parte del tercero.

El primer premio ha ido a parar al número 26.246 y a Torrent (Valencia), en un premio con 1.500.000 euros al número.

El segundo premio, con 300.000 euros al número ha sido para el 22.443 y ha dejado billetes en Melgar de Fernamental (Burgos), en la administración de la Plaza España, 24, y también en Ágreda (Soria), en la Plaza Mayor 2.

El tercer premio, con 150.000 euros al número, ha sido para el 25.481 y también ha caído en Ávila, en la calle San Millán, 2.

Los reintegros han sido los números 6, 3 y 5.