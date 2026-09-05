El monumento a los Caídos de Prioro y Castrocontrigo (León) y el de Onésimo Redondo (Segovia) deberán ser retirados

Los monumentos a los Caídos de Prioro y Castrocontrigo, ambos en la provincia de León, y el dedicado a Onésimo Redondo en la localidad segoviana de Labajos tendrán que ser retirados en un plazo de seis meses tras su incorporación al Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, acordó la incorporación de siete nuevos vestigios al Catálogo, al considerar que constituyen “expresiones de exaltación de la sublevación militar de 1936, la Guerra de España y la dictadura franquista”.

El monumento de Prioro está formado por una plataforma escalonada sobre la que se levanta una pirámide truncada rematada por una cruz. En ella figura la cronología ‘1936-1939’ y el lema franquista ‘¡Presentes!’, además de otros símbolos y de los nombres de los caídos del bando sublevado.

Según la resolución, el monumento fue concebido expresamente para homenajear a los fallecidos de este bando tras la victoria militar de 1939 y conserva elementos asociados a la exaltación del régimen y de la victoria franquista.

La Comisión considera, además, que no concurren razones artísticas ni arquitectónicas que justifiquen su mantenimiento, por lo que el Ayuntamiento de Prioro contará con seis meses para proceder a su retirada.

También deberá ser retirado el Monumento a los Caídos de Castrocontrigo, una construcción que, según la resolución, exalta el golpe de Estado de 1936 y honra exclusivamente a combatientes y simpatizantes del bando sublevado.

El conjunto incluye, entre otros elementos, simbología franquista, el lema ‘Es glorioso morir por la patria’, una inscripción dedicada a los caídos ‘por Dios y por España 1936-1939’ y referencias a José Antonio Primo de Rivera.

La Comisión Técnica concluye que el monumento es contrario a la Memoria Democrática y que tampoco concurren razones artísticas que justifiquen su conservación, por lo que el Ayuntamiento dispondrá igualmente de un plazo de seis meses para retirarlo.

El tercer elemento situado en Castilla y León es el Monumento a Onésimo Redondo de Labajos, en la provincia de Segovia. Se trata de un conjunto formado por un muro curvilíneo de unos cuatro metros de altura y una cruz situada sobre una torre en su parte central.

Aunque en 2020 se eliminaron los símbolos falangistas presentes en el monumento, la Comisión considera que esta actuación no altera su significado histórico esencial, ya que fue concebido expresamente para homenajear a Onésimo Redondo, una de las figuras más destacadas del franquismo y uno de los fundadores de las JONS.

Además, la resolución señala que el conjunto “no presenta rasgos de singularidad, originalidad o una excepcional calidad que permitan apreciar un especial valor artístico”. Por ello, el municipio de Labajos tendrá también seis meses para su retirada.

Junto a estos tres elementos de Castilla y León, el acuerdo afecta a otros cuatro vestigios situados en Murcia, Gijón y Cantabria. En total, los titulares de los siete elementos incorporados al Catálogo tendrán un plazo de seis meses para proceder a su retirada voluntaria, sin posibilidad de volver a exponerlos públicamente.

Con estas nuevas incorporaciones, ya son trece los vestigios incluidos en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática.