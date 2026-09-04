Doble carta de Redondo para que Valladolid rectifique el protocolo de vivienda para víctimas de violencia de género

Carnero junto a Ana Redondo en una imagen de archivo. ICAL

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, mete presión al Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León por el nuevo protocolo de acceso a la vivienda municipal de VIVA.

La vallisoletana ha enviado sendas cartas dirigidas al alcalde, Jesús Julio Carnero, y a la vicepresidenta segunda del Gobierno autonómico, Isabel Blanco.

En ellas la ministra expresa su “profunda preocupación” y su “rechazo” a la desaparición de la referencia específica a las mujeres víctimas de violencia de género como colectivo prioritario.

Redondo, que sigue muy activa en este caso pero mantiene silencio con las menores de Ceuta, reclama una rectificación y advierte de que no se trata de un solo una “cuestión de palabras”.

“Los derechos de una mujer víctima de violencia de género no pueden depender de su código postal”, sostiene la ministra, que pide tanto al Ayuntamiento como a la Junta que actúen para evitar que las mujeres de Valladolid tengan una protección menor que la reconocida en otros municipios de Castilla y León.

Hay que recordar que el origen de la polémica está en el nuevo Protocolo de Acceso a la Vivienda en Alquiler Municipal aprobado por la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA).

El texto ha eliminado la referencia expresa a las víctimas de violencia de género y la ha sustituido por una categoría más amplia: víctimas de violencia doméstica o en el ámbito familiar.

Una modificación que, para la ministra vallisoletana, va mucho más allá de un cambio terminológico.

“No estamos ante un simple cambio de denominación”, advierte Redondo en su carta a Carnero.

A su juicio, la decisión “puede afectar al ejercicio efectivo de sus derechos” y llegar a “generar una situación de indefensión para las mujeres víctimas de violencia de género en Valladolid”.

La titular de Igualdad recuerda que tanto la legislación estatal como la normativa de Castilla y León reconocen expresamente a las víctimas de violencia de género como un colectivo prioritario y de especial protección en el acceso a la vivienda pública.

La vivienda, subraya la ministra, puede ser decisiva para que una mujer consiga romper definitivamente con su agresor.

“La vivienda constituye uno de los instrumentos fundamentales para que una mujer pueda romper con su agresor, recuperar su autonomía y construir una vida libre de violencia”, afirma.

Por eso alerta de las consecuencias que, a su juicio, podría tener rebajar esa prioridad.

“Introducir obstáculos o rebajar la prioridad que estas mujeres tienen reconocida legalmente puede incrementar su vulnerabilidad y dificultar gravemente su salida de una situación de violencia”.

Un llamamiento directo a la Junta

La segunda carta, remitida a Isabel Blanco, sitúa el foco en la responsabilidad de la Junta de Castilla y León. Ahora bien, llama la atención que desde el Ministerio se siga considerando a Isabel Blanco dentro del organigrama de la Consejería de Familia.

Ya que este departamento lo ostenta Carlos Pollán (Vox) desde hace tres meses cuando se formó el Gobierno.

Redondo considera “especialmente necesaria” la intervención de la administración autonómica para garantizar que los derechos reconocidos por la ley se apliquen de la misma forma en toda la Comunidad.

A su juicio, “no sería comprensible” que una mujer que vive en Valladolid pudiera tener “una protección menor en el acceso a una vivienda pública que otra mujer en idéntica situación residente en cualquier otro municipio de Castilla y León”.

Por ello, pide a la Junta que impulse las actuaciones necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa vigente y conseguir que el protocolo de VIVA sea revisado.

Redondo también recoge en sus cartas la reacción de las organizaciones de mujeres de Valladolid, que han mostrado su oposición al cambio introducido en el protocolo municipal.

Petición de rectificación inmediata a Carnero

En su escrito al alcalde de Valladolid, Redondo es especialmente directa y solicita que el Ayuntamiento “revise de manera inmediata este protocolo”.

Su petición pasa por recuperar expresamente la consideración de las mujeres víctimas de violencia de género como colectivo prioritario y de especial protección en el acceso a las viviendas municipales.

Por último, la ministra ofrece al Consistorio diálogo y colaboración institucional.

"Desde el Ministerio de Igualdad siempre encontrará disposición al diálogo y a la colaboración institucional para mejorar la protección de las mujeres", asegura.