Castilla y León, a escasas horas para el Consejo Fiscal, pide al Gobierno rectificar el “modelo que impone Junqueras”

La Junta de Castilla y León acudirá este viernes al Consejo de Política Fiscal y Financiera con una posición claramente definida y que lleva insistiendo desde hace varias semanas.

Va a defender “los intereses de la Comunidad” y rechazar el modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno mientras no se abra una negociación real entre el Estado y el conjunto de las comunidades autónomas.

Así lo ha avanzado este jueves el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

A pocas horas de la vital reunión, el portavoz de la Junta todavía ha dejado abierta la puerta a un cambio de posición por parte del Gobierno.

“Quedan horas y esperamos que el Gobierno rectifique y que podamos negociar”, ha señalado Carriedo, quien ha advertido de las consecuencias que tendría aprobar una reforma de esta envergadura sin un acuerdo territorial amplio.

“La financiación autonómica se ha utilizado como moneda de cambio”, ha insistido.

La Comunidad mantiene, además, la crítica que ya trasladó junto a otras autonomías ante la falta de documentación e información suficiente para abordar una reforma de semejante trascendencia.

“En algo tan importante como saber cómo se financia la educación, la sanidad y los grandes servicios públicos, necesitamos información y capacidad de negociación”, ha defendido Carriedo.

La Junta considera que durante el tiempo transcurrido el Ejecutivo central no ha modificado su planteamiento.

“El Gobierno ha tenido tiempo para reflexionar, pero no ha querido hacerlo y sigue manteniendo la misma posición”, ha lamentado el portavoz.

"El Gobierno ha asumido el modelo de ERC"

Carriedo ha vuelto a criticar el modelo al considerar que la propuesta que llega al Consejo de Política Fiscal y Financiera responde al acuerdo político alcanzado con ERC y a las exigencias planteadas por su líder, Oriol Junqueras.

“La posición sigue siendo la que transmitió el señor Junqueras en representación de ERC. El Gobierno ha asumido el modelo de ERC para todos”, ha afirmado el consejero.

Además considera que ese planteamiento resulta “perjudicial para España y, de manera muy concreta, para Castilla y León”.

A juicio de la Junta, la financiación autonómica, una cuestión que debería sustentarse en amplios consensos institucionales, se ha convertido en un instrumento de negociación política.

“Estamos hablando de algo muy serio, que tiene que contar con acuerdo y con puntos de consenso. Sin embargo, el Gobierno ha cedido ante las exigencias de ERC”, ha señalado.

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha vinculado esa decisión a la situación parlamentaria del Gobierno central.

“Parece que se ha querido imponer este modelo y comprar apoyo parlamentario para avanzar algo más en la legislatura”, ha asegurado.

Solo 271 millones para Castilla y León

Uno de los principales argumentos de la Junta para rechazar la propuesta es el reparto de los cerca de 21.000 millones de euros adicionales que contempla el nuevo modelo de financiación autonómica.

Según los cálculos expuestos por Carriedo, Castilla y León recibiría únicamente 271 millones de euros de ese incremento, una cantidad que el Gobierno autonómico considera insuficiente para atender las características territoriales y demográficas de la Comunidad.

“De 21.000 millones de euros nuevos, Castilla y León recibiría solo 271 millones. Es una cantidad muy pequeña para una comunidad como la nuestra y supone un grave perjuicio”, ha advertido.

El consejero ha insistido en que los recursos proceden «de los impuestos de todos los españoles» y ha cuestionado que el reparto no tenga suficientemente en cuenta factores como la extensión territorial, la dispersión de la población o el coste de prestar los servicios públicos.

“Castilla y León tiene el 20% de la superficie de España y alrededor del 5% de la población, pero en este reparto recibiría apenas el 1,3%”, ha subrayado Carriedo.

Precisamente, la Junta viene defendiendo desde hace años que la financiación autonómica debe reconocer el coste efectivo de los servicios en territorios extensos, envejecidos y con una población dispersa.

Pese al rechazo frontal al actual planteamiento, Carriedo ha asegurado que Castilla y León no acudirá al Consejo con una posición de bloqueo ni con una exigencia económica concreta como punto de partida.

“Mañana estaremos a favor de los intereses de Castilla y León y en contra de este modelo, pero no vamos con una idea de cantidad. Vamos con la idea de llegar a un acuerdo con el resto de las comunidades autónomas y con el Gobierno”, ha explicado.

El objetivo, según ha señalado, es evitar que el actual modelo quede cerrado sin un consenso previo que permita a todas las autonomías negociar “en igualdad de condiciones”.

“Lo que queremos es que este modelo no se dé por acordado y que podamos todos negociar en igualdad”, ha resumido el consejero.

La posición de Castilla y León coincide, según ha defendido Carriedo, con la expresada por buena parte de las comunidades autónomas.

“Que el modelo es malo no lo dice solo Castilla y León. Lo dicen prácticamente todas las comunidades, salvo quienes han participado en determinados acuerdos o han hecho determinadas cesiones”, ha señalado.

Para la Junta, el Ejecutivo central se enfrenta ahora a dos caminos: abrir una negociación con las comunidades o mantener su propuesta pese al rechazo expresado por buena parte de ellas.