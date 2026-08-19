La Aemet activa el aviso naranja en esta zona de Castilla y León: lluvias de hasta 30 litros en una hora

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso naranja en la Ibérica de Burgos ante la previsión de fuertes lluvias durante este jueves.

El aviso estará vigente entre las 12:00 y las 22:00 horas y contempla precipitaciones que podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Se trata del único aviso de nivel naranja previsto en Castilla y León para la jornada.

El resto de provincias, salvo Salamanca, también estarán bajo aviso meteorológico, aunque en este caso de nivel amarillo, por lluvias que podrían dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Estos avisos amarillos estarán activos, con carácter general, entre las 12:00 y las 22:00 horas.

La excepción se encuentra en la Cordillera Cantábrica de León y Palencia, donde comenzarán a las 10:00 horas.

La previsión de Aemet apunta además a la posibilidad de tormentas en las mismas ocho provincias afectadas por los avisos.

El organismo meteorológico precisa, no obstante, que se tratará de fenómenos de “peligro bajo”.

Las tormentas se esperan también entre las 12:00 y las 22:00 horas, aunque en León y Palencia el aviso se adelanta igualmente a las 10:00 horas.

La probabilidad de que se produzcan las precipitaciones se sitúa entre el 40% y el 70%, en una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica en buena parte de Castilla y León.