Ya es oficial: la Junta reparte 1,86 millones entre 339 profesionales del campo afectados por los incendios

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, durante su visita al Valle de Iruelas, este miércoles Junta de Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha activado un primer paquete de ayudas directas por valor de 1.864.500 euros para agricultores, ganaderos y apicultores profesionales cuyas explotaciones se han visto dañadas por los incendios forestales registrados este verano en la Comunidad.

En total, 339 titulares de explotaciones agrarias recibirán una ayuda de 5.500 euros cada uno.

Todo ello según la resolución de las subvenciones publicada este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Se trata de un primer respaldo económico para quienes han sufrido las consecuencias de los fuegos. La ayuda se concederá una sola vez por cada titular afectado, aunque la cuantía podrá incrementarse posteriormente en función de la valoración de los daños y de las sucesivas resoluciones que adopte la Junta.

La Administración autonómica prevé así atender una realidad que, en muchas explotaciones, va mucho más allá de una superficie agrícola calcinada.

Los incendios han dejado también colmenas destruidas, instalaciones dañadas y ganado muerto o desaparecido, además de la pérdida de pastos, hábitats y territorios.

“Los efectos sobre el sector agrario han sido devastadores”, reconoce la orden firmada por el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino.

Más ayuda cuando los daños superen los 5.500 euros

Para los agricultores profesionales cuyos daños en superficies agrícolas superen los 5.500 euros establecidos como ayuda mínima, no será necesario presentar una declaración responsable adicional para que pueda incrementarse la cuantía.

La situación es diferente cuando las pérdidas afectan al ganado o a las colmenas.

En estos casos, agricultores, ganaderos y apicultores profesionales deberán presentar las correspondientes declaraciones responsables cuando la valoración de los daños supere la ayuda mínima fijada.

La Junta deja así abierta la puerta a nuevas compensaciones a medida que se concrete el alcance real de las pérdidas provocadas por los incendios.

Los no profesionales también podrán recibir ayudas

Los agricultores y ganaderos no profesionales no tendrán derecho a esta ayuda mínima de 5.500 euros.

Sin embargo, sí podrán recibir compensaciones en función de los daños que acrediten, de acuerdo con las condiciones que se establecerán en próximos acuerdos del Gobierno autonómico.

Para ello deberán haber presentado la solicitud única de la PAC correspondiente a 2026 en Castilla y León o haber realizado la declaración pertinente en los registros oficiales.

El objetivo último de estas ayudas es contribuir a que las explotaciones afectadas puedan mantener su actividad después de un verano especialmente duro para el campo de la Comunidad.

“Concurren razones de interés público, social y económico que justifican la concesión directa de subvenciones”, señala la resolución, que busca compensar parcialmente las pérdidas y “contribuir al mantenimiento de la actividad agraria en las zonas afectadas”.