Castilla y León recupera el nivel 0 de la situación operativa tras un fin de semana cercada por los incendios forestales

Tras un fin de semana cercada por los incendios forestales, Castilla y León vuelve a recuperar la normalidad después de rebajar a nivel 0 la situación operativa en toda la Comunidad.

Fue el pasado sábado, 16 de agosto, cuando se declaró el nivel 1 después de producirse la simultaneidad de incendios forestales activos en distintos puntos de Castilla y León con Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 o 1.

Cabe recordar que el pasado mes de julio la situación operativa llegó a estar en nivel 2, especialmente por la presencia de varios incendios de gravedad alta en las provincias de Ávila, León y Zamora.

Después de varias semanas en esta situación, el nivel se consiguió reducir hasta el nivel 0, pero el pasado sábado volvió a declararse, en esta ocasión el nivel 1, por la existencia de incendios en Hermisende (Zamora) y Guijuelo (Salamanca), entre otros, con un IGR de 1 o 2.

Ahora, con la estabilización del incendio de Hermisende, que ha sido reducido a IGR 0 este martes, 18 de agosto, a las 10:30 horas, Castilla y León recupera la normalidad.

En estos momentos, únicamente permanecen tres incendios forestales activos, en Villasur de Herreros (Burgos), Miranda de Ebro (Burgos), y Gómez Velasco (Salamanca), aunque no presentan un nivel IGR declarado y permanecen en nivel 0.

Por otro lado, los incendios de Los Montes de la Ermita, Salientes y Valporquero de Rueda, todos ellos en León, están estabilizados, mientras que otros como el de Burgohondo (Ávila), el más grande de la historia de España desde que hay registros, ya está controlado.

Los efectivos del operativo INFOCAL también tienen controlados otros incendios que durante estas semanas han puesto en jaque a la Comunidad, como es el caso del de Fermoselle (Zamora), Navas de San Antonio (Segovia) o Caboalles de Abajo (León).