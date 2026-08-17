Meteored avisa: fuertes tormentas en Castilla y León con granizo y viento por la llegada de una dana

Samuel Biener, experto de Meteored España, ha advertido de la llegada de una dana situada al suroeste peninsular que va a cruzar España entre el miércoles y el jueves para finalizar siendo reabsorbida por una vaguada.

Este episodio va a dejar a su paso un tiempo muy inestable, con tormentas acompañadas de lluvias fuertes, granizadas y fuertes rachas de viento que afectarán a varias comunidades.

El tiempo de la mayor parte de la semana en España va a estar condicionado por una pequeña dana situada entre Madeira y el cabo de San Vicente.

Tras provocar fuertes tormentas durante el fin de semana, la depresión favorecerá la entrada de aire cálido y polvo sahariano, además de tormentas dispersas durante los primeros días de la semana.

Sin embargo, el episodio va a ganar en intensidad entre el miércoles y el jueves cuando la dana va a atravesar la península y, previsiblemente, será absorbida por una vaguada sobre España.

El paso de la dana va a provocar fuertes tormentas en varias comunidades. El miércoles, la llegada de dicha dana va a provocar tormentas en Castilla y León, La Rioja y Los Pirineos, con lluvias intensas, granizo y fuertes rachas de viento.

La inestabilidad va a aumentar el jueves, cuando las tormentas se van a extender por más zonas, especialmente en Castilla y León y la vertiente cantábrica, La Rioja y Los Pirineos y el sureste con riesgo de vendavales y granizadas.

Además, las temperaturas van a bajar, de forma progresiva, de oeste a este y desde Meteored piden atención a la evolución del chorro polar de cara al próximo fin de semana.

El viernes, los restos de la dana van a llegar al noreste de la Península y podrían provocar tormentas fuertes o muy fuertes en Cataluña, Aragón, Baleares y el Cantábrico oriental.

La inestabilidad podría continuar durante el fin de semana, cuando el chorro polar se ondulará sobre España y podría favorecer la formación de una nueva dana con riesgo de tormentas intensas en varias zonas.