Confirmadas movilizaciones en Castilla y León contra la gestión de los incendios: fecha, horas y lugares

Concentración de los bomberos forestales en Valladolid Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Un frente social integrado por más de 55 colectivos, asociaciones, sindicatos, organizaciones ecologistas y federaciones vecinales se han unido bajo el manifiesto ‘Nuestra tierra vuelve a arder’.

Todo con el fin de denunciar “la tragedia medioambiental que padece la Comunidad” ante la “devastación de más de 90.000 hectáreas en lo que va de año” y convocando manifestaciones en diversas provincias para el próximo viernes 21 de agosto.

El manifiesto señala, de forma directa, a la Junta de Castilla y León a la que se le acusa de una “combinación perfecta de ineptitud y sumisión a empresas y sus beneficios económicos”, señalan.

Además, las organizaciones han criticado la “falta de acción del Gobierno central y la penetración de discursos negacionistas en las áreas que gestionan las competencias de medio ambiente en la región”.

Desde la plataforma convocante “rechazan soluciones simplistas y las explicaciones oficiales” y “aseguran que los grandes incendios no son fruto de la mala suerte sino del abandono institucional y la precarización de los servicios públicos tras los recortes”.

Reivindicaciones

Entre las principales reivindicaciones de los colectivos se encuentran la “vigilancia, ordenación, prevención y gestión del territorio” exigiendo una “planificación a largo plazo que esté basada en la evidencia científica” y “adaptada a cada ecosistema” para “garantizar una inversión continuada que abarque todo el año y no solo los meses de verano”.

También plantillas “públicas, estables y profesionales” reclamando el “fin de la temporalidad y la eliminación de la fragmentación del servicio en decenas de empresas privadas” garantizando “contratos dignos y formación para el personal de extinción”.

Piden también el “impulso del empleo en el medio rural” y la “asunción de la emergencia climática” con “políticas activas de mitigación y adaptación” situando “la conservación y restauración de la biodiversidad como pilar fundamental para hacer los ecosistemas más resilientes ante los incendios”.

Convocatorias

Las movilizaciones, como señalan los convocantes, van a recorrer las calles de las principales capitales para “defender los montes y la vida en los pueblos”.

Todas tendrán lugar el 21 de agosto. En Valladolid, a las 20:00 horas desde Fuente Dorada y hasta la Plaza Mayor. En León, a la misma hora, desde Guzmán el Bueno hasta la Plaza de San Marcelo.

También arrancará a las 20:00 en Burgos, desde la Plaza del Cid y hasta la de la Catedral. En Salamanca en la Plaza Mayor y en Segovia en la Plaza del Azoguejo a la misma hora.

En Sotillo de la Adrada – Valle del Tiétar (Ávila) también arrancará a las 20:00 en el Edificio Parque Verde y la de Zamora comenzará a las 12:00 en la Plaza de la Marina.