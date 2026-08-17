La Aemet alerta: aviso amarillo en cinco provincias de Castilla y León por altas temperaturas de hasta 37 grados

Imagen de los avisos amarillos en Castilla y León por calor para este lunes, 17 de agosto. Fotografía: Aemet.

El calor no cesa en Castilla y León. Las altas temperaturas seguirán estando muy presentes en el comienzo de esta semana en la Comunidad lo que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar el aviso amarillo en cinco provincias de la región este lunes, 17 de agosto.

En concreto, las provincias en las que se ha activado dicho aviso son las de Ávila, León, Salamanca, Segovia y Zamora entre las 13:00 y las 20:59 horas de hoy.

En Ávila el mercurio llegará, en el Sistema Central, hasta los 34 grados, mientras que al sur de la provincia llegará a los 37 grados.

En León se esperan temperaturas de hasta 36 grados en la zona de El Bierzo, como ha anunciado la Aemet.

En la provincia de Salamanca el mercurio llegará a los 36 grados también en el sur de la provincia y en la Meseta.

Mientras que en Segovia se alcanzarán temperaturas de 34 grados en el Sistema Central y en Zamora llegarán a los 36 grados.

Espera otra jornada de mucho calor y altas temperaturas en Castilla y León.