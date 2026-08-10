Eclipse en Castilla y León: estas son las carreteras y zonas donde la Junta reforzará la vigilancia para evitar riesgos

La Junta de Castilla y León ha activado este lunes el Plan de Protección Civil de Castilla y León (Plancal) en Situación 2, de ámbito autonómico, ante la celebración este miércoles, 12 de agosto, del eclipse solar.

El dispositivo contempla un refuerzo de los medios de Protección Civil, seguridad, tráfico, emergencias sanitarias y prevención y extinción de incendios ante la previsión de una elevada movilidad y de concentraciones de personas en determinados puntos de observación.

La activación autonómica permitirá coordinar los dispositivos provinciales y facilitar la movilización de medios y recursos en el conjunto de la Comunidad.

El objetivo es garantizar la seguridad de las personas, favorecer la movilidad y mantener una respuesta rápida ante posibles incidencias durante una jornada que puede generar importantes desplazamientos por carretera.

Para quienes tengan previsto desplazarse para observar el eclipse, la principal recomendación de la Junta es planificar el viaje con antelación, consultar las previsiones meteorológicas y de tráfico.

También utilizar preferentemente los lugares habilitados para la observación y seguir las indicaciones de los agentes y de los responsables del dispositivo.

Atención especial a las carreteras

Uno de los principales focos de vigilancia estará en las carreteras y en los accesos a los lugares donde se espera una mayor concentración de personas.

Durante la jornada podrán establecerse, en función de la evolución de la situación, medidas de regulación del tráfico, desvíos, restricciones de acceso o zonas complementarias de estacionamiento.

La Junta advierte además de un momento especialmente delicado: la finalización del eclipse, cuando puede producirse la salida simultánea de un elevado número de personas desde los principales puntos de observación.

Por este motivo, se recomienda evitar movimientos innecesarios durante las horas de mayor concentración y atender en todo momento las instrucciones de los servicios de tráfico y emergencias.

Los caminos, pistas forestales, vías de acceso y zonas que puedan necesitar los vehículos de emergencia deberán permanecer despejados.

No se permitirá el estacionamiento de vehículos que pueda impedir o dificultar el paso de los medios de emergencia.

Riesgo de incendios

El eclipse coincidirá además con la Época de Peligro Alto de Incendios Forestales, circunstancia que ha llevado a reforzar la coordinación con los servicios de prevención y extinción de incendios.

La Junta pide a quienes se desplacen al medio natural que utilicen únicamente lugares seguros y autorizados y que respeten todas las prohibiciones y limitaciones relacionadas con el uso del fuego.

En concreto, recuerda que deben evitarse hogueras, barbacoas, pirotecnia y cualquier otra actividad que pueda originar un incendio forestal. También está prohibida la acampada libre en lugares no autorizados.

A estas recomendaciones se suma la obligación de evitar conductas de riesgo como arrojar colillas, cerillas u otros elementos susceptibles de provocar un incendio.

Más medios sanitarios y de emergencias

El dispositivo diseñado por la Junta incluye también un refuerzo de los recursos sanitarios y de emergencias para responder con rapidez ante posibles accidentes, problemas sanitarios, incidencias derivadas de las concentraciones de población o cualquier otra emergencia que pueda producirse durante la jornada.

Desde el pasado 28 de abril permanecen activados todos los planes de Protección Civil provinciales.

Durante estos meses se ha desarrollado una planificación específica y se ha mantenido una coordinación permanente entre las administraciones y los distintos servicios implicados.

Con la activación del Plancal se integrará ahora la coordinación de estos dispositivos provinciales con el ámbito autonómico, lo que permitirá reforzar el seguimiento de la situación y movilizar recursos de otras zonas de Castilla y León cuando sea necesario.

Los Cecopi provinciales mantendrán durante toda la jornada el seguimiento de la situación en sus respectivos territorios y permanecerán coordinados con el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil.

La Junta también ha trabajado con las principales operadoras de telefonía y comunicaciones para anticipar el incremento de demanda que puede producirse en las zonas con mayor concentración de visitantes.

Las compañías reforzarán sus recursos y determinados puntos estratégicos de cobertura para aumentar la capacidad de las redes y favorecer la disponibilidad de las comunicaciones durante la jornada del eclipse.

También se han mantenido reuniones con la Asociación de Supermercados de Castilla y León y con el sector de la distribución alimentaria para anticipar las necesidades derivadas del incremento temporal de población en determinados municipios.

El objetivo es favorecer la coordinación y contribuir a garantizar el abastecimiento normal de productos de primera necesidad en las localidades que puedan registrar una mayor afluencia.

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil (CCE) tendrá un papel central durante la jornada del 12 de agosto. Su capacidad operativa se ha reforzado mediante un incremento de los recursos humanos destinados a ese día.

El centro realizará un seguimiento permanente de la situación, analizará la información recibida y coordinará los recursos junto con los Cecopi provinciales. Esta estructura permitirá disponer de una visión global de lo que ocurra en Castilla y León y redistribuir medios cuando las circunstancias lo hagan necesario.

La planificación presta especial atención a los principales puntos de observación, sus vías de acceso y sus posibles rutas de evacuación, aunque la afluencia definitiva dependerá también de las condiciones meteorológicas y de cómo evolucionen los desplazamientos durante la jornada.

Qué recomienda la Junta si vas a ver el eclipse

Si tienes previsto desplazarte para observar el eclipse este miércoles, la Junta recomienda:

Planificar el viaje con antelación.

Consultar antes de salir las previsiones meteorológicas y de tráfico .

. Utilizar preferentemente los lugares habilitados para la observación .

. Evitar estacionar en caminos, pistas forestales o vías que puedan necesitar los servicios de emergencia.

Evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor concentración.

Seguir las indicaciones de los agentes y de los responsables del dispositivo.

Extremar las precauciones en el medio natural por el alto riesgo de incendios .

. No hacer hogueras ni barbacoas y no utilizar pirotecnia.

No arrojar colillas, cerillas ni otros objetos que puedan provocar un incendio.

No realizar acampada libre en lugares no autorizados.

Adoptar las medidas necesarias para realizar una observación segura del eclipse y evitar riesgos para la salud.

La Junta ha habilitado además un espacio web específico sobre el eclipse en el que concentra información sobre los puntos de observación recomendados, las zonas no aconsejadas, las recomendaciones de movilidad y desplazamientos y las principales medidas de prevención y seguridad.

La activación del Plancal culmina así los trabajos de planificación desarrollados durante los últimos meses para afrontar una jornada excepcional en Castilla y León, marcada no solo por el interés astronómico del eclipse, sino también por el previsible incremento de desplazamientos y concentraciones de población en distintos puntos de la Comunidad.