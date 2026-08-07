Carvajal señala a "la ninis-tra de igual-da" Ana Redondo por las presuntas violaciones de menores en Ceuta: "Cómplices"

Irene Carvajal vuelve a la carga. La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid y portavoz de Vox en el Consistorio está muy concienciada con la crisis migratoria de Ceuta, como ya se demostró la semana pasada.

Pues bien, tras sacudir al ministro Albares, ahora ha cargado duramente contra la ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo.

Lo ha hecho por su silencio y su ausencia de un pronunciamiento público sobre las presuntas agresiones sexuales denunciadas en Ceuta.

Además ha acusado al Gobierno de mantener un "doble rasero" en función del perfil de los presuntos agresores.

La dirigente de Vox publicó un mensaje sin pelos en la lengua en su cuenta de X dirigido expresamente a la ministra, también natural de Valladolid.

"¿Alguien ha visto a la ninis-tra de igual-da, Ana Redondo, en Ceuta, condenando esta salvajada? ¡Ah no! Que según su criterio solo eres un agresor sexual si eres blanco, cristiano y europeo. Tú y tu Gobierno sois cómplices de cada agresión. Vergüenza, vergüenza, vergüenza".

El mensaje va acompañado de varias capturas de informaciones periodísticas sobre los casos investigados en Ceuta.

¿Alguien ha visto a la ninis-tra de igual-da, Ana Redondo, en Ceuta, condenado esta salvajada? 🤔🤔

¡Ah no! que según su criterio solo eres un agresor sexual si eres blanco, cristiano y europeo.

Tú y tu gobierno sois cómplices de cada agresión Vergüenza, vergüenza, vergüenza pic.twitter.com/YSuSpjlkKJ — Irene Carvajal Crusat (@CrusatIreneVOX) August 7, 2026

En una de ellas puede leerse el titular: "Varios hombres abusaban de una niña; salí de casa y empecé a gritar".

Mientras que otra recoge el testimonio de una información sobre una menor marroquí de 14 años que habría denunciado haber sido violada por compañeros con los que cruzó la frontera hacia España.

Las informaciones a las que hace referencia la dirigente de Vox aluden a varias denuncias de agresiones sexuales que afectan a menores migrantes llegadas a Ceuta.

En estos momentos las investigaciones policiales y judiciales tratan de esclarecer distintos episodios ocurridos tras el cruce irregular de la frontera.

La crítica de Vox

Carvajal utiliza estos casos para acusar al Ministerio de Igualdad de actuar de forma selectiva cuando condena agresiones sexuales.

La dirigente de Vox, que ya tuvo varios dardos para el ministro Albares, sostiene que el Ejecutivo reacciona con mayor contundencia cuando los presuntos agresores responden a un determinado perfil ideológico o cultural.

El mensaje incorpora además un mensaje personal a Ana Redondo mediante el juego de palabras "ninis-tra de igual-da", con el que cuestiona la actuación de la ministra.

De momento Ana Redondo no ha respondido públicamente al mensaje difundido por Irene Carvajal en su red de X.