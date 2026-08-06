Los dos mejores jamones de España son de Castilla y León: uno es de Segovia, otro de Guijuelo y estos son sus precios

Castilla y León vuelve a demostrar el peso de su industria agroalimentaria.

La comunidad ha conseguido los dos galardones de los Premios Alimentos de España al Mejor Jamón, concedidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, gracias a dos empresas de Segovia y Salamanca.

En la categoría de Mejor Jamón Serrano u otras Figuras de Calidad Reconocidas, el premio ha recaído en Jamón Serrano 24 - Monte Nevado, elaborado por Jamones Segovia S.A., con sede en Carbonero el Mayor (Segovia).

El producto pertenece a la Especialidad Tradicional Garantizada (ETG) Jamón Serrano y su precio ronda los 167 euros la pieza.

Por su parte, el reconocimiento al Mejor Jamón de Bellota 100 % Ibérico ha sido para Jamón de Bellota 100 % Ibérico Guillén, presentado por Manuel Guillén S.A., empresa ubicada en Guijuelo (Salamanca), una de las grandes referencias nacionales del ibérico.

En este caso su precio se eleva hasta los 450 euros por pieza.

Los premios distinguen cada año la excelencia de uno de los productos más representativos de la gastronomía española y su resolución ha sido publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En esta séptima edición se han presentado 51 muestras de todo el país: 17 en la modalidad de jamón serrano y 34 en la de jamón de bellota ibérico.

El jurado ha valorado aspectos como el aroma, el sabor, la textura y el aspecto visual de las piezas mediante catas sensoriales realizadas entre los días 17 y 19 de junio. Durante todo el proceso se garantizó la trazabilidad y el anonimato de las muestras presentadas.

Con estos galardones, el Ministerio de Agricultura busca poner en valor la calidad y la diversidad del sector jamonero español, impulsar su reconocimiento dentro y fuera de España y reforzar el posicionamiento de los productos agroalimentarios nacionales.

Las empresas premiadas tendrán además preferencia en las acciones de promoción que desarrolla el ministerio y recibirán sus distinciones en una gala que se celebrará en otoño.

El doble reconocimiento consolida a Castilla y León como una de las comunidades de referencia en la producción de jamón de calidad, al reunir en una misma edición los dos principales premios nacionales, tanto en la categoría de serrano como en la de ibérico.