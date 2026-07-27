Martínez pide sumar un cambio de modelo al pacto de Estado frente a los incendios: "Más acuerdo y menos bronca"

El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, ha defendido este lunes la necesidad de incorporar un cambio de modelo territorial al pacto de Estado frente a la emergencia climática planteado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Lo hace con el objetivo de ofrecer nuevas oportunidades a la España interior y evitar que se repitan incendios como el registrado en Burgohondo (Ávila), considerado ya el mayor de la historia de España tras calcinar unas 50.000 hectáreas.

Durante una entrevista en el programa En Boca de Todos de Cuatro, Martínez apostó por no "alimentar el fuego" desde el ámbito político y por alejarse del "ruido mediático", al considerar que el momento exige "más acuerdo político y menos bronca".

En ese sentido, abogó por "alzar la mirada" y aprovechar el final de la campaña de incendios, a partir del próximo mes de octubre, para abrir un debate sobre una gestión diferente del territorio.

El líder socialista recordó que Castilla y León encadena desde 2021 campañas con incendios de gran magnitud y advirtió de que "algo estamos haciendo mal".

Por ello, reclamó un "proceso de escucha activa" con los profesionales del operativo, que, según señaló, llevan años reclamando una nueva gestión forestal, más medios materiales y humanos, un mayor reconocimiento de su labor y que su trabajo preventivo deje de considerarse "absurdo" o un "despilfarro".

Martínez también quiso reconocer el trabajo de los profesionales que participan en las labores de extinción, así como la respuesta de los alcaldes de los municipios afectados por la acogida de las personas desalojadas.

No obstante, insistió en que, una vez superada la emergencia, el debate debe centrarse en el modelo territorial, al sostener que "no puede haber sostenibilidad ambiental sin una sostenibilidad humana".

A su juicio, los grandes incendios son consecuencia de un "cóctel diabólico" formado por el cambio climático, la falta de medios para la prevención y extinción y la despoblación del medio rural.

En este contexto, defendió la necesidad de impulsar inversiones e infraestructuras que permitan fijar población y hacer viable la vida en los pueblos a través de actividades como el pastoreo o la ganadería, de forma que el patrimonio natural genere también un retorno económico.

Por último, el secretario general del PSCyL reiteró su apuesta por alcanzar un pacto de Estado o constituir una mesa específica sobre incendios, tal y como propone el PSOE de Castilla y León, para avanzar en la ordenación del territorio y poner fin al abandono de las masas forestales.